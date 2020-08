El Gobierno paraliza el Plan del Cabanyal sin valorar las alegaciones del ayuntamiento

14.08.2020 | 13:20 Un artículo de jm vigara

El Gobierno ha paralizado el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar de forma provisional sin tener en cuenta las alegaciones remitidas por el Ayuntamiento de València hace al menos un año y en virtud de una información no actualizada sobre los elementos que caracterizan la actuación. Así lo ha explicado la vicealcaldesa Sandra Gómez a Levante-EMV.



La Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha emitido un oficio con fecha de 7 de agosto de 2020, en el que advierte al consistorio de València que debe subsanar una serie de aspectos en el PECC para que pueda ser aprobado porque de lo contrario la administración central no le va a dar el informe preceptivo para su aprobación. Además, el dictamen de Costas advierte al consistorio que el proceso tramitación ha quedado parado hasta que no se reciba la documentación con una serie de cambios que exige la autoridad gubernamental.



El departamento de Costas considera que no se puede construir un hotel de 10 plantas de altura en la primera línea de playa ni tampoco el párquing de la calle Pavía. Además, considera que no puede hacer actividad terciaria en el Paseo Marítimo. El requerimiento gubernamental ha sido redactado sin tener en cuenta varias modificaciones efectuadas por el consistorio valenciano. La vicealcaldesa afirma que en un primer informe enviado hace un año, ya no se incluyen en el PECC el referido aparcamiento de la calle Pavía, "y también se nos pide un plano que ya enviamos dentro de un conjunto de alegaciones que no se han tenido en cuenta o que no les han llegado» a los técnicos de la administración central.



Gómez achaca esta paralización a «una confusión» y quiso quitarle hierro a este informe negativo. «Lo arreglaremos en una reunión en septiembre pero en ningún caso la tramitación administrativa del PECC se va a paralizar», subraya.