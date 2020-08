La Basílica de la Virgen instala mamparas de seguridad en el altar

La Basílica de la Virgen de los Desamparados ha instalado en su altar y en el ambón desde el que se proclaman las lecturas, sendas pantallas transparentes de metacrilato, protectoras frente al coronavirus, para que los sacerdotes puedan oficiar sin mascarilla. «A pesar de que ya la Basílica cumple, desde el inicio de la pandemia, todas las normativas sanitarias dispuestas y las distancias de seguridad, la colocación ahora de las mamparas facilita aún más la celebración de la liturgia», según ha indicado el rector de la Basílica, Jaime Sancho. Además, al acabar cada misa, las pantallas protectoras, que fueron instaladas el viernes, son limpiadas y desinfectadas. De hecho, la colocación de estas mamparas no era obligatoria por ley aunque se ha hecho.

La Basílica es «referencial»

«Desde el altar -subraya Sancho- se cumple la distancia de seguridad pues hay más de 2 metros de distancia respecto a los feligreses pero aún así la Basílica de la Virgen es referencial para muchas iglesias y para muchas personas por ello hemos colocado también estas pantallas protectoras». En ese sentido, el párroco recordó que «por aquí pasan muchos turistas además de feligreses y al incorporar las mamparas los sacerdotes también estamos más cómodos».

No en vano, «con la mascarilla puesta a veces no se entiende bien mientras estás dando misa o cuando se hacen las lecturas así que al colocar las pantallas ese problema desaparece». Respecto a otras medidas, continúa el protocolo que desde hace meses ha impuesto el Arzobispado, como que el sacerdote siempre se sitúa en el centro del altar cuando pronuncia la homilía, desde el principio al final, y no se desplaza a ningún otro espacio litúrgico dentro del templo. Por ende, en los propios confesonarios también se instalaron hace tiempo pantallas para garantizar la seguridad de los confesores y de los feligreses.

Eso sí, «hemos de seguir rezando cada día y pidiéndole a Dios para que esto pase pronto, y para que nos dé salud a todos», finalizó el religioso.