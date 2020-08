El consistorio restaurará las figuras de Mortadelo, Filemón y Blancanieves

Los jardines de Mortadelo y Filemón y de Blancanieves tendrán una segunda oportunidad, pero será la última. El ayuntamiento de València retirará y restaurará las figuras de los dos parques temáticos situados en el barrio de En Corts y volverá a convertir los actuales eriales en unos proyectos singulares. Pero si vuelven a ser vandalizados, el proyecto quedará abandonado, para pasar a ser parques convencionales.

Así lo anunció ayer el concejal responsable de parques y jardines, Sergi Campillo, a raíz de la información publicada ayer por Levante-EMV, en el que quedaba en evidencia tanto el mal estado de ambos espacios como, sobre todo, el destrozo de sus elementos diferenciadores, que han quedado convertidos prácticamente en basura.

Así, el edil anunció que «he dado orden al servicio de Jardinería Sostenible para hacer una revisión de los dos jardines. Es evidente que, durante mucho tiempo, han estado vandalizados y que es muy difícil el mantenimiento de estas zonas. Aún así, he dado orden para que se revise la jardinería, para que se arreglen los parques infantiles de ambos para maximizar la seguridad de los más pequeños y vamos a retirar las figuras para su restauración». Una restauración que, llegado el momento, podría convertirse en elaboración de nuevas piezas, habida cuenta su lamentable estado, su más que cuestionable parecido con los originales y sus especiales características: estar hechos sobre bloques macizos de madera en Alemania. Da la sensación de que sería más factible la confección de nuevas piezas a base de materiales más resistentes y realizados por artistas falleros. El ayuntamiento quiere, en este sentido, darle una nueva oportunidad a estos parques, construidos en el año 2003 inspirados en los que existen en Centroeuropa. Pero Campillo ya advirtió que será una y no más: «Es evidente que vamos a ver cómo evolucionan porque si se vuelven a vandalizar, lo que no podemos es estar arregándolas cada semana». Por lo que hacía un llamamiento «al civismo y a que se respeten las infraestructuras públicas. Las de estos jardines y el de toda la ciudad. Esto es un gasto extra en un tiempo muy complicado y todos debemos procurar ser cívicos».



Un hecho diferencial

En caso de que las figuras volvieran a ser atacadas, los parques se quedarán como simples alegorías. En el caso del de Blancanieves, por ejemplo, sus juegos están realizados en arquitecturas que están inspirados en el cuento, por lo que podría tener continuidad. En el caso de los personajes de Ibáñez, son precisamente estas atracciones las más deterioradas.

Los jardines tematizados se encuentran en las avenidas de Hermanos Maristas y Doctor Waksman y pretendían ser un hecho diferencial para el barrio. Sin embargo, el vandalismo fue tan acusado que las figuras ?más allá de su cuestionable calidad escultórica? se han deteriorado a pasos agigantados, dándose el caso incluso de que ya ni existen las figuras de Blancanieves y Filemón.