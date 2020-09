Un colectivo vecinal ocupa una finca del Cabanyal y se la da a cinco familias

Llevaban anunciando una «acción sorpresa», por lo que ésta no lo fue tanto. Y era previsible lo que iba a pasar. Entraron; de hecho, ya estaban dentro, desplegaron una pancarta y dieron por expropiado el inmueble. «Esta ocupación es la respuesta a la enésima oleada de criminalización de la ocupación, impulsada por los bancos y fondos de inversión ante la crisis que ya ha comenzado y con el miedo a que las clases populares tomen lo que es nuestro: los miles de casas vacías con las que los especuladores trafican».

Con este argumento, Espai Veïnal Cabanyal procedió el pasado sábado a hacerse con un bloque de cinco viviendas de una finca pertenecientes a Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) ubicado en la calle de la Reina. Una acción que este «sindicato de barrio» considera que no es una acción, sino una «ocupación, liberación y socialización» de las viviendas. Estas, según aseguraron, servirán de techo a familias que «tienen que elegir entre llenar la nevera o pagar el alquiler o dormir en la calle» y de quienes prometían que no se trata de familias conflictivas.

Hablando de conflicto, este se evitó por parte de la Policía Nacional, que se encontró con la puerta cerrada a cal y canto. Y aunque hizo un reconocimiento visual del entorno para intentar acceder al interior, optó por no hacerlo en ese momento, pues un grupo de activistas también se dio cita. Para evitar un hipotético enfrentamiento, y dado que no se trata de un edificio particular, el desalojo se realizaría en todo caso después de una orden judicial.

Esa es la otra parte de la acción. La entidad vecinal argumentó la acción en un manifiesto en el que destaca que las 14.600 casas ocupadas «a pequeños propietarios representan el 0,02 por ciento del total y el resto es a bancos, fondos de inversión y grandes propietarios, mientras que en el estado español hay 3,5 millones de casas vacías, un tercio de todas las de la Unión Europea».

Por eso justificaban la acción de la calle de la Reina en que «no es una violación de un domicilio particular. Así, nos ampara el derecho a la inviolabilidad del domicilio que refleja la Constitución Española», con lo que aventuran que «ninguno saldrá de las viviendas sin una orden judicial».

El edificio es de nueva planta y estaba deshabitado desde hacía años, después que se lo quedara el llamado «banco malo» tras la última crisis económica.

Los miembros del colectivo ?que ya ha actuado en diferentes ocasiones para impedir desahucios– no se conforman con ser los nuevos moradores del bien inmueble, ahora exigen a la Sareb y a las administraciones «que corresponda» que «el edificio sea adquirido por las instituciones» y a estos inquilinos «los regularice con un alquiler social de larga duración adaptado a sus recursos económicos».