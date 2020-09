El Ayuntamiento se harta y desactiva la operación urbanística de Mestalla

El Ayuntamiento de València lanzó ayer una advertencia clara al Valencia CF al anunciar que la junta de gobierno anulará, por desistimiento del club, el próximo viernes el expediente de la reparcelación del actual campo de Mestalla, una de las piezas clave de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Mestalla. El incumplimiento de los plazos fijados en la ATE han llevado al ayuntamiento, gobernado por Compromís y PSPV, a iniciar de facto los trámites para desactivar la ATE que permitía la construcción de siete torres de uso residencial y una galería comercial en la avenida Aragón y un nuevo estadio de fútbol con un hotel en Corts Valencianes.

La consecuencia de dar carpetazo a la reparcelación de Mestalla, tras un año sin respuesta del club a los requerimientos del ayuntamiento será, según advirtió ayer la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, que «habrá que empezar de nuevo la tramitación de la reparcelación».

Una advertencia nada baladí si se tienen en cuenta los tiempos de la administración y que la actual reparcelación de los terrenos de la avenida Aragón llevaba ya cuatro años de tramitación. La caducidad de la reparcelación del viejo estadio fue avanzada ayer por Radio Valencia unas horas antes de la reunión que el presidente del Valencia, Anil Murthy, mantuvo con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig en un intento de ganar tiempo para finalizar el estadio y prorrogar la ATE. Un encuentro del que no han transcendido acuerdos concretos.

El dirigente valencianista se reunirá hoy con el alcalde, Joan Ribó, y la vicealcaldesa, que ayer ya dejaron clara su postura. «Es urgente acabar el estadio». El ayuntamiento no está dispuesto a aceptar una prórroga si antes no ve las máquinas trabajando de nuevo en el estadio de Corts Valencianes, cuyas obras se paralizaron en 2009.



"Habrá que empezar de nuevo"

El alcalde advirtió ayer al Valencia de que «hay que lanzar un mensaje claro y es que hay que acabar el estadio». «La ciudad, el barrio de Benicalap, lo necesitan». «Es urgente acabar el estadio», remachó el alcalde que de momento no ve más opciones. La vicealcaldesa, Sandra Gómez, por su parte, justificó la decisión de dar por caducado el proyecto de reparcelación de los terrenos de Mestalla que la junta de gobierno aprobará el próximo viernes, y contra la cual el club no podrá recurrir. «Se requirió al club hace año y medio para que continuara con el proyecto y los pasos administrativos para desarrollar la parcela donde ahora está el viejo Mestalla y al no obtener respuesta durante más de un año y medio nos hemos visto en la obligación de cerrar el expediente». La consecuencia, advirtió Gómez, es que «habrá que empezar de nuevo con un nuevo proyecto». «No queda más remedio que empezar otra vez», destacó.