Ciudadanos denuncia los problemas en el inicio del curso del Santiago Grisolía

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado a la delegación de Educación de falta de previsión y de planificación por dejar sin uno de los dos conserjes obligatorios al Colegio Municipal Santiago Grisolía en el primer día de curso trasladándose al centro de Fernando de los Ríos por jubilarse hace varios meses el que estaba.

"La delegación de Educación no ha planificado el inicio del curso escolar en los colegios municipales. Sus responsables conocían hace tiempo la jubilación del conserje del colegio municipal Fernando de los Ríos y el primer día de curso dejan sin uno de los dos al colegio municipal Santiago Grisolía. Me pregunto si esta decisión no es acaso previsible y planificable hace meses antes del inicio del curso para evitar hacerlo el primer día, dejando sin un conserje a un centro y obligando a hacer su función a otra persona. No entiendo cómo se gestiona en este ayuntamiento", ha explicado el portavoz Fernando Giner.

El responsable de la formación naranja ha hecho estas declaraciones tras recorrer el recinto externo del colegio del barrio de La Isla y comprobar cómo la falta de mantenimiento en la valla causa más problemas de ruido en el interior del patio del centro educativo por no haber varios paneles en los muros.

"Es visible la falta de varios paneles, el deficiente estado de otros y la deficiente rotulación del nombre del colegio en una de las puertas. Los servicios de mantenimiento deberían inspeccionar nuestros centros educativos para conocer sus deficiencias y subsanarlas. Sí se colocaron los paneles para reducir el ruido y no se reponen mantenemos el problema", ha explicado el portavoz de Cs quien ha afirmado que el alcalde, Joan Ribó, visitó junto a otros ediles el centro en la mañana del lunes y espera ordene subsanar la falta de conserje y mejorar el mantenimiento.

Finalmente, Giner espera que Ribó cumpla con su compromiso de aumentar la ventilación en tres aulas del colegio Fernando de los Ríos como le volvió a pedir la dirección del centro y denunció el líder de Ciudadanos en el consistorio valenciano.



Pide medidas anti-Covid en el Conservatorio de València

Fernando Giner pregunta también al alcalde de Valencia, Joan Ribó, por las medidas anti-Covid incluidas con motivo de la apertura de curso del Conservatorio Municipal José Iturbi, como consecuencia de las características especiales del centro educativo y le ha emplazado a una mayor coordinación entre las delegaciones de Educación, Servicios de Arquitectura, Personal y Jardines en el complejo educativo.

"Las clases empiezan el 28 de septiembre y, por ello, es necesaria una mayor planificación y coordinación para el inicio de curso en este centro. Al conservatorio acuden más de 600 alumnos de distintos lugares y ocupan diferentes clases con gran transversalidad, con lo que esto supone para su control. Hay clases específicas como las de instrumentos de viento y de coro que, en la actual situación de crisis sanitaria, requieren de una planificación especial", ha añadido.

El responsable de la formación naranja ha emplazado a Ribó a "mejorar la ventilación del aula de dolçaina por ser inadecuada y a atender las demandas del equipo directivo del centro que ya han planteado soluciones sin respuesta". Giner también ha solicitado el cumplimiento de la normativa autonómica sobre incremento de más personal directivo y de profesorado. "Debe incluirse en la próxima RPT del Ayuntamiento y crearse una bolsa de trabajo porque es inexistente para suplencias", ha manifestado.

Finalmente, Giner ha lamentado "el abandono de las zonas ajardinadas del conservatorio, de las papeleras y de la falta de reparación del riego por goteo, sin funcionar desde hace cuatro años como se nos ha hecho llegar".