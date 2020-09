Ribó insta a la Generalitat a no eternizar la ATE de Mestalla

Ribó insta a la Generalitat a no eternizar la ATE de Mestalla

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha mostrado tajante en la "imperiosa necesidad para la ciudad de que empiecen las obras del nuevo estadio del València Club de Fútbol, paralizado desde hace demasiados años", y en este sentido, ha pedido al presidente de la entidad deportiva, Anil Murthy, "gestos que indiquen que ese es el camino que toma a partir de ahora el València CF"..

En este sentido, ha dicho Joan Ribó, "el València CF tiene dos buenos ejemplos para mostrar esta voluntad de avanzar: que soliciten todos los trámites para la licencia de obra del nuevo estadio, y que empiecen a trabajar en las obras para hacer el polideportivo en el barrio de Benicalap a que se comprometieron en 2007". Ambos dirigentes se han comprometido a tratar de encontrar soluciones a la situación actual.

El alcalde de València ha hecho estas declaraciones después de la reunión mantenida con Murthy, en la que también han estado presentes los vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo. Joan Ribó también ha explicado que las peñas deportivas del València Club de Fútbol han pedido formalmente una reunión con el alcalde y, "como parte activa de la ciudadanía, he pedido a la directiva de la entidad deportiva que tengan un gesto con ellas para desbloquear la situación de descontento actual en cuanto a los locales donde se ubicaban desde hace más de 20 años".

En cuanto a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) comprometida por la administración con el València Club de Fútbol, Joan Ribó ha recordado que "su prórroga es difícil de justificar, a no ser que se avance en el nuevo estadio y en el polideportivo de Benicalap". "Yo no soy partidario de eternizar una situación que es mala para la entidad deportiva pero sobre todo para la ciudad de València y el barrio de Benicalap, con una infraestructura inacabada en una de las entradas más importantes de la ciudad, que da una imagen que no nos gusta a nadie".

El alcalde ha reflexionado sobre "los símbolos de un pasado de obras faraónicas para acabar, o que están judicializadas, o que nos han costado a los valencianos unos sobrecostes imposibles de justificar. Acabar el estadio del València CF sería dar por acabada esa etapa del pasado". "En cualquier caso", ha proseguido el alcalde, "la decisión de prorrogar o no la ATE es una competencia autonómica; mi opinión es clara: no eternizarlo más".

El alcalde ha defendido que "es responsabilidad de las administraciones públicas, y en mi caso como alcalde, defender los intereses de la ciudad de València. El suelo público que se destinó en su momento para el nuevo estadio tiene que ser amortizado; también la parcela que continúa siendo municipal, donde el València CF se comprometió a construir un polideportivo". "Además de solicitar los trámites para la licencia de obra del nuevo estadio, un buen gesto del club deportivo seria empezar con ese polideportivo prometido para el barrio de Benicalap. Este es el momento de empezarlo".

