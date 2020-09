El ayuntamiento comprará obras de arte y antigüedades para aliviar la crisis económica de los artistas

El Ayuntamiento de València tiene abierta hasta el próximo 20 de septiembre una convocatoria para la compra de obras de arte tanto a los artistas y las galerías de la ciudad, como los profesionales de antigüedades. Así lo ha anunciado la concejala de Patrimonio y Recursos Culturales, Glòria Tello, quien ha explicado que «la partida que destinaremos a esta compra pública de obras artísticas será de 120.000 euros». Además, ha destacado, que «es la primera vez que se impulsa una iniciativa de estas características desde el consistorio».

Tal como ha indicado la concejala Glòria Tello, «esta acción es una de las medidas que tenemos en marcha desde la concejalía para paliar los efectos de la crisis provocada por el coronavirus en el mundo del arte». Además, con esta iniciativa, «la ciudad tiene la oportunidad de ampliar su colección de pintura y escultura para el disfrute de toda la ciudadanía».

Las piezas que comprará el ayuntamiento serán seleccionadas por criterios artísticos por parte de técnicos del área de cultura del Ayuntamiento de València y por representantes de la Asociación de Artistas Visuales de València, Alacant y Castelló.

El objeto de esta llamada es seleccionar obras de arte para incrementar las colecciones municipales. El ayuntamiento invertirá hasta un máximo de 90.000 euros, reservándose el derecho a no agotar este presupuesto en caso de que la selección de obras quede total o parcialmente desierta.

Condiciones

Puede presentarse a la llamada cualquier artista o galerista nacional o internacional, de manera individual o colectiva, siempre que el artista haya nacido o sea residente en la ciudad de València en el momento de ofrecer las obras de arte.

En cuanto a las galerías, las que no tengan su sede fiscal en la ciudad de València sólo podrán presentar obras de artistas nacidos o residentes en la ciudad de València. Las galerías de la ciudad de València no están sometidas a esta limitación.