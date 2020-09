Ciudadanos critica los encharcamientos en el Colegio de Benimaclet

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha solicitado al alcalde, Joan Ribó, la puesta en marcha de medidas para erradicar los encharcamientos próximos al colegio municipal de Benimaclet para prevenir la presencia del mosquito tigre, según ha afirmado en la quinta jornada de visitas a la vuelta cole en los centros educativos municipales, en la que ha visitado la escuela infantil "Gent Menuda" de Nazaret y el citado centro educativo.

"El colegio de Benimaclet tiene tres puertas de acceso y, en dos de ellas, hay unos charcos de gran tamaño. En estos momentos, la zona está llena de mosquitos y se generan fuertes olores, que pueden provocar presencia del mosquito tigre", ha añadido Giner, para quien "se trata de un problema del Ayuntamiento al que hay que dar solución".

Además, el líder de la formación naranja ha apuntado que "la reunión con la directora del colegio municipal de Benimaclet se ha retrasado media hora porque estaba haciendo una tutoría debido a la falta de personal". "Al alcalde le recuerdo que lo primero que hace falta en los colegios municipales es una bolsa de trabajo activa. Si un profesor cae enfermo por coronavirus u otras causas, debe haber una solución en 24 horas", ha subrayado.

"No nos podemos permitir el lujo, en esta situación de extrema gravedad sanitaria, de que los colegios estén sin profesores. Y la solución no es traerlos de otros colegios municipales porque esto es desvestir un santo para vestir otro", ha declarado tras instar a Ribó a "poner en marcha una bolsa de trabajo activa en 24 horas, porque se sabe desde hace meses los problemas de ausencia de conserjes y profesores en unos y otros colegios municipales. No se puede empezar a pedir sustitutos de conserjes una vez iniciado el curso escolar".