Fomentan el alquiler de viviendas vacías con ayudas de hasta 20.000 euros

La concejala de Vivienda Isabel Lozano anunció ayer un ambicioso plan para fomentar el alquiler de pisos a precios asequibles al tiempo que se anima a propietarios que tienen sus viviendas vacías a reformarlas y a sacarlas al mercado del arrendamiento. El denominado «Programa Reviure», ofrece la opción de poner a disposición del Ayuntamiento de Valencia, durante un período de 4 años, una casa que lleve 1 año vacía como mínimo, para ser adjudicada a una persona o a una unidad familiar en régimen de alquiler asequible. La iniciativa incluye un paquete de ayudas para la rehabilitación y reforma de viviendas, a las que se pueden acoger también propietarios interesados. Lozano explicó a Levante-EMV que para el ejercicio de 2020 han previsto un montante de 500.000 euros, para un máximo de 25 viviendas.

«Cada inmueble -subraya- puede recibir una ayuda de hasta 20.000 euros con la particularidad de que si un mismo propietario tiene varios pisos, entonces se fija un máximo de 60.000 euros», añadió. El consistorio actúa como una agencia inmobiliaria, «que analiza el estado de la vivienda y facilita gratuitamente un informe y una tasación del precio del alquiler», comenta la munícipes. Por su parte, el alcalde Joan Ribó remarcó que en València «hay alrededor de 57.000 pisos vacíos, según el último censo». Bien porque «son antiguos o porque no están adaptados, no es fácil ponerlos en el mercado en unas condiciones mínimas». Por eso, «el gobierno municipal, dentro de sus políticas de vivienda», persigue que estos pisos, «que no tienen una función social, entren en el mercado a un precio de alquiler asequible». En este caso, el consistorio incluso buscará inquilinos, elabora el contrato y realiza el seguimiento del mismo. Asimismo, asesora a la propiedad sobre la tramitación del Certificado de Eficiencia Energética, entre otros aspectos. Para el dueño supone una mayor garantía de cobro y de buen mantenimiento del inmueble, indica la concejala.

La subvención se tiene que destinar al pago de obras de reforma necesarias para que la vivienda esté en condiciones adecuadas de habitabilidad -que determinará el personal técnico del Servicio de Vivienda- y a suscribir un seguro de impagos de la renta de alquiler. Lozano aclaró que una vivienda puede ser incorporada al programa, en caso de que esté en buen estado, sin necesidad de que sea objeto de reformas. «Con esta acción -reiteró- queremos incentivar y animar a toda aquella persona que tenga una vivienda vacía, por motivos económicos o por miedo a impagos o a problemas con los inquilinos, para que la ponga en alquiler». «Detrás está el Ayuntamiento para asesorarlos y ayudarlos a superar esas dificultades», subraya la edila. Por último, estos inmuebles se adjudicarán entre los valencianos que figuren en la bolsa de demandantes.