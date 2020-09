La licitación de los primeros pisos acaba con el abandono de los cuarteles de San Vicente

El ministro de Agenda Urbana, José Luis Abalos, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, escenificaron al acabar el acto la transformación del solar posando sobre el suelo del mismo. En las últimas décadas, el entorno se había degradado paulatinamente. Con el derribo de las últimas instalaciones militares y el colegio, no quedaba más vestigio que unos árboles y un terreno yermo e irregular. El solar que durante décadas no albergó nada, más allá de algunas moreras, vivió ayer el inicio de su nuevo futuro y no será el único. Ayer, Gobierno de España (el ministro Ábalos), la Generalitat (Ximo Puig) y el Ayuntamiento (Sandra Gómez) escenificaron el estreno del Plan 20.000, un ambicioso plan de construcción de viviendas para personas con recursos económicos limitados, con una particular primera piedra en el antiguo Cuartel de Ingenieros de la ciudad. De los dos que había en la calle San Vicente Mártir, el que está enfrente de la calle Amparo Iturbi. Y si la urbanización del mismo se licitará el próximo mes, por estas fechas en 2021 está previsto que se sume la otra gran acción de este tipo en el «cap i casal», que además está al ladito: el no menos antiguo cuartel de Artillería. En la misma calle, apenas un par de cientos de metros más abajo.

En la parcela ayer rebautizada se construirán 370 Viviendas de Protección Pública, se volverá a alzar el Colegio Santo Ángel de la Guarda. Todavía hay, en una fachada de una de las fincas que rodean la parcela, una placa que recuerda el 50 aniversario de un centro que ahora está transplantado a unos barracones junto al hospital Peset, esperando regresar y engrosar su alumnado con los hijos de aquellas personas que, en un futuro, ocupen esas viviendas, que se conseguirán con un alquiler moderado. Porque ayer, en la presentación del proyecto, se habló sobre todo de esa necesidad de garantizar una vivienda digna a quienes viven con limitaciones.

El siguiente paso será el Cuartel de Artillería, donde la apuesta se redobla: 600 viviendas. Con lo que el margen derecho de la calle San Vicente quedaría totalmente urbanizada. Quedará el gran reto del otro lado de la calle, toda la antigua traza industrial y el Canal de Acceso, la reconversión de la actual playa de vías. El ministro de vivienda José Luis Ábalos recordó que la reconversión de estos terrenos fue un proyecto que él mismo planteó durante el periodo en que era concejal del ayuntamiento. «Pero en esa época era difícil sacar adelante una propuesta. La vida tiene estas cosas: plantear una cosa y, con el paso del tiempo, poder realizarla». Con esta doble operación desaparecerá este vestigio militar de la ciudad. «Esto era al lado de mi barrio. Yo vivía en Doctor Gil y Morte y la ciudad acababa en Giorgeta, en esa pasarela del tren que eliminaremos en el futuro».