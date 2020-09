UGT espera un seguimiento mayoritario de la huelga en la EMT

14.09.2020 | 23:52 Un artículo de jm vigara

Hoy martes arrancan las medidas de protesta en la EMT con paros de 2 horas entre las 7 y las 9 de la mañana, las 16 y las 18 horas, y las 24 y las 2 de la madrugada. Un portavoz de central sindical de UGT espera un seguimiento mayoritario de casi toda la plantilla de la compañía porque "prácticamente todas las centrales sindicales con representación en el comité de empresa hemos votado a favor de estas movilizaciones".



Durante cinco días de este mes de septiembre (17, 22, 24 y 29) y el 1 de octubre, continuarán estos paros de 2 horas en tres turnos. Los paros aumentarán paulatinamente en horas conforme se prolongue en el tiempo, de forma que en octubre serán de 4 horas en cada turno, en noviembre de 6 horas y en diciembre de 8.



El motivo de fondo de estas huelgas parciales hasta diciembre son "los incumplimientos de la empresa" respecto a los trabajadores no solo la subida salarial del 2% "que ya deberíamos estar cobrando los trabajadores de la EMT como el resto de funcionarios del Ayuntamiento desde principios de enero".



Esta fuente de UGT y del Comité de Empresa señaló que el covid de la EMT "lo hemos pagado los trabajadores con las horas de formación que hemos aportado cada trabajador y que hemos renunciado a cobrar a cambio de irnos a casa cuando se tuvieron que reducir las líneas porque había pandemia".



"Cada empleado ha perdido una media de casi 200 euros al mes y el acumulado de algunos les ha llevado a perder 1.200 euros en horas de formación que eran nuestras y que hemos cedido a la empresa de nuestra bolsa de horas". En cambio, añade este portavoz ahora vemos como el alcalde Joan Ribó, el concejal Giuseppe Grezzi y el gerente Josep Enric García "incumplen el preacuerdo que nos hicieron firmar de prisa y corriendo el 13 de marzo".



Y no solo eso, "nos quieren hacer culpables de tener que pedir un préstamo de 27 millones mientras quieren gastarse 14 en marquesinas, ¿de verdad hace falta acometer ese gasto ahora?". Y de verdad, finalizan, "¿era necesario que el gerente y su adjunto se subieran el sueldo un 10% y un 20% poco después de que les robasen 4 millones de euros".



A continuación reproducimos el comunicado emitido por UGT en la que explica las razones para secundar las movilizaciones y paros en la empresa de los autobuses de València.





Respuesta de UGT en EMT Valencia a las declaraciones del alcalde y el concejal de Movilidad por la Convocatoria de Huelga

Estimado Sres. Ribó y Grezzi:

Tras sus declaraciones en rueda de prensa esta misma semana con motivo de la convocatoria de huelga con paros parciales que arranca el próximo martes día 15 de septiembre, indican que " no disponen de una maquinita de hacer dinero ", permítannos que les digamos que estamos totalmente en contra de sus desafortunadas palabras y nos gustaría una disculpa pública al respecto, puesto que ustedes son sabedores, o al menos la actual dirección con el gerente y su adjunto a la cabeza deberían haberles transmitido, que las reivindicaciones que pedimos, van mucho más allá de un dinero que se nos debe por ley, y sabemos que tarde o temprano deberían haber pagado.

Y decimos que son desafortunadas, porque con su mención al dinero su intención es ponernos en contra a la hastiada (por ustedes) ciudadanía a la que dificultan su día a día, derrochando dinero y dificultando su vida cotidiana.

Todo esto que le decimos no es fruto de un calentón, sino con motivo del trato vejatorio que nos dan a los empleados de esta empresa pública en comparación con otros empleados del ayuntamiento.

Insalubridad

Nos gustaría saber cuántos WC's de las instalaciones públicas tienen sin cerrar ni limpiar durante las 24 horas, como nos ocurre a nosotros. ¿En cuántos de esos se usa el agua ya utilizada por el lavamanos, que cae a depósito para las cisternas, para lavar los aseos?, o en cuantos es posible entrar a drogarse, como también ha sucedido al estar abiertos y sin vigilancia (se adjunta imagen de jeringuilla encontrada en lavabo y de "mampara de seguridad instalada en bus EMT Valencia")

Condiciones laborales

También nos gustaría saber si algún otro colectivo, esencial o no, ha aportado su bolsa de horas extras estructurales o las horas de formación pendientes, como sí hemos hecho nosotros, perdiendo dinero con las primeras, y formación obligatoria y fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo con las segundas.

Equipos de protección insuficientes

Déjenme recordarle, llegados a este punto, que el primer EPI que dieron al personal de conducción fue GEL DE MANOS (que no hidroalcohólico), a lo que añadieron 2 mascarillas DE UN SOLO USO cada 10 días trabajados. Mascarillas que venían muchas veces en paquetes de 5 donde un empleado abría el paquete y con la mano sacaba las mascarillas de 2 en 2, saltándose todo principio básico de higiene y pulcritud requerido en un caso como el que nos atañe de pandemia mundial.

Nos gustaría saber cuántos trabajadores del grupo de dirección de EMT, salvo el colectivo de Inspectores Jefe, ha pisado la calle durante estos meses de caos y ha estado expuesto, por el trabajo, a un contagio tanto personal como familiar, porque al llegar a casa podemos contagiar a la familia.

No abono de subida salarial

Como punto final, ha llegado el momento de añadir, lo menos importante para nosotros, pero que no deja de ser una gotita más en un vaso que rebosa hace mucho tiempo, y es que nos gustaría saber a cuantos trabajadores del ayuntamiento de la tercera ciudad más importante de España no les han abonado el 2% acordado en PGE a los trabajadores públicos. Que esto ya les decimos que es lo de menos, porque es algo nuestro, que nos lo da la ley, no ustedes y, que tarde o temprano, por una u otra vía iban a tener que pagar.

Dispendios innecesarios

No nos movilizamos por esto, que quede claro, aunque es uno más de sus incumplimientos. Nos movilizamos porque el 13 de marzo nos llamó urgentemente su gerente y su adjunto, esos que se subieron 10.000 y 5.000€ respectivamente el sueldo la misma semana que se hizo público que habían robado a la EMT más de 4 millones de euros, para dejar firmado el acuerdo " por si pasaba algo con el COVID, tenerlo atado y bien atado " palabras textuales.

Ahora ya ha pasado "lo" el COVID, y nos quieren cargar el muerto de haber tenido que pedir un crédito de 27.000.000€.

¿Han explicado a la ciudadanía para qué es ese dinero? ¿Han explicado que 14.000.000€ (sí, 14 millones de euros) son para cambiar las marquesinas, que las que tenemos no les gustan?

¿Han explicado que han aumentado en 150% la nómina de abogados de la empresa?

¿Le han contado que van a pagar a una empresa externa 100.000€ para que les "elijan" a 17 nuevos puestos creados para jefes?

¿Le han explicado bien que el gerente se ha subido este año un 10% el sueldo y el adjunto más de un 20% cuando a nosotros nos niegan un 2%?

¿Le han explicado a la ciudadanía que el equipo de dirección ha aumentado en más de 40 personas en los últimos 2 años?

¿Han salido a decir que quieren comprar un nuevo parking para gestionar y que, en esos parkings, mientras los ciudadanos pagan, la dirección lleva meses sin pagar y estacionando gratuitamente?

¿Saben que se han tenido que gastar 318.000€ en seguridad informática para que no vuelvan a robar a la Empresa Municipal de Transportes?

¿Sabe la ciudadanía que un gobierno de izquierdas se gasta más de 100.000€ al año en controlar a los trabajadores que están de baja médica que ya ha sido certificada por el sistema de salud pública?

Deficiencias en el servicio

¿Les han explicado a los vecinos y vecinas de los barrios que no pueden poner líneas de autobús nuevas en barrios de nuevo crecimiento porque se han gastado el dinero en "la plaza roja" y maceteros?

¿Saben que el servicio previsto hasta fin de año es del 90% del programado y no de un 30% superior como ustedes han dicho, implicando deficiencias en el servicio, y buses llenos,