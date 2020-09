En el Tancat de la Pipa, en la Albufera de Valencia, ha vuelto a hacerse visible el zorro común, cuya denominación científica es Vulpes vulpes, una tautología de la palabra latina, epíteto específico del latín que significa "zorra". No hace mucho tiempo, en otro artículo que publiqué sobre el morito (Plegadis falcinellus), -término científico que significa "hoz", por la forma curvada de su pico- que habían aumentado sus poblaciones también en el Parque Natural de la Albufera de Valencia. Pues bien, el zorro ha vuelto. Y no es de extrañar, puesto que tiene muchas presas para alimentarse, como conejos -lagomorfos-, (del griego, orden zoológico que significa forma de liebre), y especies de aves de las que alimentarse, así como micromamíferos, ratones, topillos, etc. También ingieren frutos y semillas (tubérculos, hierbas, frutas).

El zorro común es un cánido omnívoro oportunista, es decir, se alimenta tanto de materia animal como vegetal. Y es un mamífero muy oportunista porque -ocasionalmente-, puede alimentarse de carroña. Debido a la destrucción de su hábitat y a la falta de recursos alimenticios, se les suele ver por los núcleos urbanos donde abunda la basura que, tristemente, es el principal alimento de muchas poblaciones. Como decía el doctor Félix Rodríguez de la Fuente, pionero en estos temas del zorro común, -"maese raposo", como le denominaba él- es un animal "muy inteligente y muy intelectual". Presenta pupilas elípticas, -que no redondas- para poder orientarse durante la noche y poder cazar. Al zorro común también se le puede ver deambulando por las carreteras comarcales, en busca de alimento. Durante el día permanece oculto entre los matorrales o en sus madrigueras. Ante la presencia humana, -como es obvio-, este mamífero suele huir de inmediato. Le temen mucho al ser humano, debido al mal trato que recibe de él. Pues el zorro común, "desata el odio y la persecución". Lo raro es que esta especie de mamífero, proscrito, todavía resista la persecución del ser humano. En etología (ciencia que estudia el comportamiento y la conducta cultural de los animales), se dice que el zorro es más inteligente que el perro.

Ecológicamente, el zorro común es muy beneficioso por consumir ingentes cantidades de micromamíferos, -en concreto, ratas y ratones-, que constituyen verdaderas plagas que hay que controlar.

Que el zorro común (Vulpes vulpes), siga habitando en el Tancat de la Pipa del Parque Natural de la Albufera de Valencia me ha dado una gran alegría, porque en esa zona le pueden conferir protección. Al zorro común siempre se le ha considerado "alimaña", por considerársele animal perjudicial. Mal calificado por el ser humano. Eso es indignante. Todo lo descrito es para los no versados en Zoología.