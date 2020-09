Huelga en la EMT de València | Autobuses completos, marquesinas llenas y retrasos de 30 minutos por los paros

En general estos paros no han provocado incidencias graves y tampoco ha habido grandes problemas a los usuarios aunque las personas entrevistadas por Levante-EMV en la parada del número 91 de San Vicente Mártir reconocían que lales habían pillado por sorpresa. «Al llegar a la parada hemos visto el cartel que indica las horas de los paros pero la verdad es que no lo sabía. Ya llevamos media hora de retraso al trabajo y al colegio», contaba una madre acompañada de su hijo en edad escolar. «Aunque expliques que hay huelga no siempre te entienden, en el trabajo te dicen que no es su problema», subrayaba otra usuaria.