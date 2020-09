Un restaurante pide al consistorio poner 4 mesas en zona de carga y descarga

Un restaurante del Cabanyal, Sofoko Food, ha pedido al Ayuntamiento de València que le permita ocupar como terraza 4 mesas de la zona de carga y descarga que tiene en su fachada. El gerente del local Carles Onsurbe mostró a Levante-EMV su situación límite: «El ayuntamiento nos condena a cerrar, no nos ofrece otra vía que cerrar el local, llevar a los trabajadores a un ERTE y posiblemente presentar un recurso de lo contencioso-administrativo».



Ahora bien, debido a la situación del coronavirus, desde junio «hemos solicitado que de manera extraordinaria se nos autorice a ubicar 4 mesas en esta zona de carga y descarga de manera provisional y por la noche, cuando no sea necesaria para aparcar». Este incremento de aforo derivado de esta terraza «sí nos permitiría trabajar y nos saldría rentable colocar más mesas ya que ahora estamos trabajando mucho con mesas de dos comensales que no nos sale muy a cuenta».

explicó que debido a las resoluciones de la Generalitat con medidas para parar los contagios por la covid-19, en su local ha tenido que reducir un 75% el aforo interior del establecimiento. Por tanto de 8 mesas ha tenido que pasar a 4. Sin embargo, este restaurante nunca ha tenido terraza «porque no la he necesitado y tampoco me resultaba rentable».

Sin embargo, los técnicos de la Concejalía de Espacio Público no le han dado otra salida porque con la Ordenanza en la mano entienden que no se puede ocupar esta zona de carga y descarga con las mesas y sillas.subraya que los asesores y los técnicos «me han tratado con mucha educación y mucha atención pero al final no me dan otra alternativa que acudir al juzgado».

Además, para defender «un modelo de economía circular y de proximidad como el que nosotros representamos ya que consumimos frutas y carnes del Mercat del Cabanyal, aceites de Segorbe, mistelas de Xaló, el pan de un horno de la Malva-rosa... en definitiva, apostamos por los pequeños productores valencianos para tratar de fomentar la economía local».