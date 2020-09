Transparencia obliga a la EMT a darle al PP documentos sobre el fraude de 4 millones

El Consell de Transparencia ha resuelto a favor de los concejales del PP, Carlos Mundina y Marta Torrado, por su reclamación al no facilitar información al Grupo Municipal del PP. Las resoluciones del Consell de Transparencia, que son de obligado cumplimiento, dan a la EMT un plazo de un mes para entregar la documentación. Parte de estos documentos están relacionados con el fraude de los 4 millones que sufrió la empresa en septiembre del año pasado y con los directivos de la compañía que gestionaron la referida estafa. Mundina ha manifestado que «a estas alturas los valencianos ya sabemos que en el gobierno de Ribó y el PSPV presumen de ser transparentes pero sus actos evidencian que realmente no lo son». Ahora con la resolución de Transparencia, afirman los populares «el concejal Grezzi no tendrá más remedio que entregar la documentación requerida por imperativo legal tras el fallo del Consell de Transparencia que es de obligado cumplimiento». Desde la EMT tendrán que entregar a los concejales del PP «más de un centenar de documentos divididos en 21 bloques que van desde los correos que Grezzi enviaba a los diferentes departamentos hasta como fueron los expedientes de contratación de los cargos directivos de la empresa». Entre la documentación solicitada de pide «identificar los equipos informáticos y/o soportes tales como teléfonos, móviles, tabletas o cualquier otro dispositivo desde los cuales se han realizado órdenes de pago, transferencia o cualquier otra operación bancaria en el período comprendido entre 2016 hasta 2019, y qué responsables tienen firmas autorizadas para ordenar dichos pagos en las distintas cuentas bancarias de titularidad de la EMT de dichos dispositivos». También se solicita «copia de los correos electrónicos enviados y recibidos por la Jefa de Área María Rayón en la dirección inrayon@emtvaIencia.es, desde el pasado 1 de septiembre el 30 de septiembre de 2019 (momento en el que sucedió la presunta estafa que se investiga)». Por su parte, la EMT aseguró que la mayor parte de la información requerida por el PP ya ha sido trasladada a este grupo y ha considerado que hay un defecto de forma en la resolución de Transparencia al no haber tenido en cuenta las alegaciones realizadas por la empresa. El concejal y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, ha asegurado que respeta «de manera escrupulosa» la ley, pero en esta resolución ha habido un error administrativo. Por eso estudiarán las posibilidades y las vías legales para recurrirla. Al PP les respondió: «Tienen toda la información, pero su objetivo no es fiscalizar, sino embarrar, hacer ruido e intentar desinformar», concluyó.