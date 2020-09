Los paros en la EMT provocan esperas de media hora y colas en algunas paradas

Los paros parciales en la EMT de València arrancaron ayer por la mañana con autobuses completos que no se detenían en las paradas, marquesinas llenas de pasajeros que esperaban durante media hora al autobús, buses con el letrero de servicio mínimo y una veintena de trabajadores concentrados en las cocheras de San Isidro, entre otras imágenes. En general esta primera jornada de movilizaciones no provocó incidencias graves aunque si molestias a los usuarios. Las personas entrevistadas por Levante-EMV en la parada del número 91 de San Vicente Mártir reconocían que la huelga de autobuses les había pillado por sorpresa. «Al llegar a la parada hemos visto el cartel que indica las horas de los paros pero la verdad es que no lo sabía. Ya llevamos media hora de retraso al trabajo y al colegio», contaba una madre acompañada de su hijo en edad escolar. «Aunque expliques que hay huelga no siempre te entienden, en el trabajo te dicen que no es su problema», subrayaba otra usuaria. Un tercer viajero, cuyo bus se retrasaba 20 minutos respecto a un día cualquiera, preguntaba a este diario sobre qué reivindican los trabajadores de la EMT de València. Los ciudadanos no lo tienen claro en su mayoría, por lo que relataban. Por su parte, el presidente del Comité de Empresa Gabriel de las Muelas subrayó que el 100 % de los conductores secundó los paros parciales excepto los implicados en los servicios mínimos. De las Muelas confió en que la empresa recapacite y se pueda llegar «a una solución rápida» para que no se lleven a cabo el resto de movilizaciones anunciadas para este jueves y para las próximas semanas hasta diciembre. Sin embargo, ni la compañía ni nadie del Comité de Administración se ha puesto en contacto con la plantilla para hacerles una nueva propuesta. «No hay ningún cambio en ese sentido», dijo. Por ende, el portavoz sindical lamentó «las molestias causadas a los viajeros sobre todo de 7 a 9 de la mañana pero -dijo- es inevitable que esto suceda al efectuarse estos paros». Por último, el secretario general de UGT en la EMT Adolfo Cruz avanzó que esta central sindical ha presentado un escrito en el Tribunal de Arbitraje Laboral para que el preacuerdo de convenio firmado el 13 de marzo, que fue suscrito por trabajadores y empresa, se aplique en todos sus términos.



Avacu reclama una solución al conflicto

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) lamentó ayer «profundamente que se haya tenido que llegar a esta situación en la que el mayor perjudicado es el consumidor», especialmente en «la situación de pandemia que estamos sufriendo y justo cuando los últimos datos están reflejando un aumento de las cifras de contagios por Covid-19». «Como se indica desde las autoridades sanitarias, el riesgo de contagio es mayor en aquellos lugares cerrados en los que se pueda estar en contacto con mucha gente, situación que estaría dándose en algunos momentos en los autobuses y que, lógicamente, se va a ver incrementada en los tramos horarios en los que se den los paros parciales anunciados», señalaron. En esa línea, el portavoz de Ciudadanos Fernando Giner emplazó al alcalde Joan Ribó a que medie en el conflicto de la EMT para evitar más movilizaciones. «Estos paros tienen como consecuencia las molestias a los usuarios de más de media hora de esperas, colas importantes para coger buses o estudiantes de las universidades afectados en el inicio de las clases», expresó Giner en un comunicado. primera jornada . Los paros en la EMT discurrieron sin incidencias de relevancia 1 Un grupo de usuarios esperan en una parada de la Calle San Vicente Mártir, la llegada del autobús, en la mañana de ayer F 2 Una veintena de trabajadores se reunió en la puerta de las cocheras, durante el paro de las 7 a las 9 horas F