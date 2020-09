La rotonda de El Palmar sufre un nuevo remiendo para ampliar la calzada

La rotonda de entrada a El Palmar se concibió como una obra necesaria para pacificar un punto especialmente peligroso de la carretera CV-500. Entrar o salir de la isla con un «stop» era jugársela, especialmente en momentos de tráfico denso. La rotonda, ahora, establece prioridades y obliga a reducir las velocidades. Hasta ahí bien. Lo que no deja de asombrar es que, en apenas dos años, se hayan tenido que acometer dos obras para modificar su diseño. En estos momentos, las máquinas trabajan para agrandar el carril en dirección El Perelló a la altura de la parada de autobús. Un arreglo que viene pocos días después de que se haya puesto en evidencia los problemas que tienen las cosechadoras para transitar por la reformada carretera. Ahora, las obras están agrandando un espacio especialmente estrecho: el inicio de la rotonda, donde conviven la calzada y un apeadero. Una parada que «si el conductor no se arrima mucho, genera un tapón en la carretera». Así lo denunció la Associació Veïnal El Palmar, cuya presidenta, Cintia Sancanuto, ve «incomprensible que se diseñe una obra y que se le esté haciendo un remiendo tras otro». Unas obras que «hemos conseguido saber, a través del Síndic de Greuges, que costó más de trescientos mil euros, que pagamos todos, y que sigue aumentando los sobrecostes.

No parece que esté bien planificado los usos de la CV-500». El Grupo Municipal Popular puso también ayer el foco en estas obras, que atribuyen a la incompatibilidad con los vehículos agrícolas. Lo que sí que es seguro es que el primer remiendo, rebajar la mediana, sí que se hizo porque no podían pasar los vehículo de recogida del arroz. Ayer, la edil Julia Climent calificó esta nueva obra como «una demostración de que las cosas se hicieron sin planificar, sin escuchar a los vecinos ni a los hosteleros. Y ahora vienen sobrecostes y molestias». El PP pasa revista a los cambios en la antigua carretera Nazaret-Oliva: «ya sucedió con el semáforo del puerto del Saler, donde se quedó un camión atascado, y pasó también con los cojines berlineses que tuvieron que eliminar por la inseguridad que provocaban», esto último en el Perellonet. La parada de autobús tiene su miga. El Palmar tiene el servicio de autobuses con la línea 24, que entra en el pueblo cinco veces al día. Esta parada es de la línea 25. Pero está en mitad de la nada. «La única utilidad que tiene es que complementa a la 24» dice la representante vecinal, pero a un precio surrealista: «que alguien venga a recogerte» o un plan más arriesgado: «recorrer andando los tres kilómetros desde ahí a la población, por una carretera estrecha y llena de autobuses y camiones. No es el mejor plan precisamente». La otra utilidad puede ser «acudir al Centro de Interpretación, pero sinceramente, ahí no va mucha gente».