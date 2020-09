El gobierno de Ribó reitera su rechazo a las PCR masivas por ser "una foto fija" y no ayudar a controlar la epidemia

El Govern del Rialto, el ejecutivo de València que forman Compromís y PSPV, ha reiterado este miércoles su rechazo a las PCR masivas porque "no contribuye a luchar de forma eficaz contra la expansión de la Coivid-19" y por ser la "foto fija de un número de infectados en un determinado momento". Igualmente, ha destacado que en este ámbito atenderá lo establecido por las autoridades sanitarias.



Así lo ha indicado el edil de Salud, Emiliano García, en el pleno extraordinario celebrado en el consistorio, a petición de PP y Cs, para tratar cuestiones relacionadas con los remanentes municipales y con medidas antiCovid-19. García se ha pronunciado así en respuesta una moción de PP y Cs para la realización de PCR en la ciudad.



Esta iniciativa plantaba hacer estos tests al personal de los centros docentes de València y a los vecinos de los barrios en los que hay mayor incidencia del coronavirus para "frenar y prevenir" la pandemia atendiendo a los análisis de las aguas residuales .



El edil de Salud ha resaltado que la Conselleria de Sanidad y otros organismos "están en contra de hacer estos test de forma masiva" y ha instado a seguir los protocolos que invitan a "hacer pruebas a quien presente síntomas". "No sirve de nada hacer 50.000 PCR a los valencianos porque nada garantiza que otro día" den positivo, ha dicho.



García ha apuntado que el ejecutivo local está "a favor de las PCR pero según lo que marca Sanidad y los expertos", a la vez que ha manifestado que "el Ayuntamiento se preocupa por la salud de todos" sin "interferir en el trabajo de las autoridades de control y seguimiento de la Covid". Como alternativa a la moción de PP y Cs, el Rialto ha planteado otro texto que ha salido adelante con sus votos, con la abstención de Vox y con el rechazo de PP y Cs.



El acuerdo adoptado recoge que el consistorio opta por "continuar realizando pruebas PCR al personal municipal aplicando el protocolo de actuación para la realización de pruebas diagnósticas elaborado por el Servicio de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, negociado con los delegados de prevención de los sindicato" y siguiendo "las directrices marcadas por las autoridades sanitarias competentes".



La portavoz del PP, María José Catalá, ha lamentado la "demora" en la convocatoria del pleno, "pasado 20 días" desde su solicitud y agotando "el máximo legal" para celebrarlo, a pesar de plantearse temas "fundamentales". "Son cuestiones razonables y sensatas. Creo que no son aplazables", ha dicho, además de apuntar que la ciudad está "en un punto crítico" respecto a la Covid-19.



Catalá ha considerado que el ayuntamiento "debería haber actuado antes" con "un problema grave desde el 21 de julio". "Merecemos una respuesta mejor", ha dicho. El portavoz de Vox, Pepe Gosálbez, ha apuntado que el consistorio debe ser "ejemplo" en "protocolos y actuaciones" y ha acusado al alcalde, Joan Ribó, de estar "desaparecido" y de "aparecer donde no toca" como en la visita a los colegios en el inicio de curso, dijo.



PP y Vox han censurado la visita de Ribó y otros ediles a colegios de la ciudad coincidiendo con el inicio del curso "saltándose los protocolos". Gosálbez ha invitado al Rialto a "tomar medidas de verdad" y ha reprochado que no cuide "de la salud ni de la economía".



Notario. "Hemos repartido 564.000 mascarillas a los trabajadores del ayuntamiento"

La titular de Gestión de Recursos, Luis Notario, ha expuesto, en respuesta a la oposición, que "a toro pasado es fácil hacer vaticinios" y ha destacado que ha respondido "ampliamente a todas las cuestiones que afectan a la pandemia", al tiempo que ha reiterado que se ha seguido "en todo momento el criterio de las autoridades sanitarias y de salud laboral".



Notario ha agregado que la contención de la pandemia no depende de "hacer más o menos PCR" por ser una "foto fija" y por haber "más medidas" como la "distancia social y la higiene adecuada". Ha subrayado que para ella es "una obsesión la salud de los trabajadores" municipales y ha detallado que se han repartido entre ellos 564.000 mascarillas además de tomar otras medidas. "La gestión de la pandemia en personal ha sido ejemplar", ha afirmado.



En el pleno se ha acordado también, con el sí del Rialto y la abstención de la oposición, "continuar fortaleciendo la interlocución con la comunidad educativa para revisar el resultado de las medidas de prevención adoptadas" frente a la Covid-19 y "el desarrollo de nuevas acciones consensuadas en el marco de las competencias municipales". Asimismo, se ha aprobado hacer "las convocatorias necesarias del Consejo Escolar Municipal" para informar de las medidas.



Además, se ha decidido "garantizar el cumplimiento de los protocolos y dotar a los centros de elementos para ello", así como apoyar ante la pandemia a las familias vulnerables con herramientas del servicio de Educación. Estos acuerdos se han adoptado tras progresar la moción alternativa que el gobierno ha planteado a la presentada por PP y Cs sobre protección frente a la Covid en el inicio del curso escolar.



Giner (Cs): "En los colegios municipales falta de todo"

El portavoz de Cs, Fernando Giner, ha dicho que en los colegios municipales "falta de todo" y "planificación", así como determinado personal. Por ello, ha solicitado "seguridad, por ser lo primero" y ha pedido que la bolsa se trabajo sea "lo más operativa posible". La edil del PP Julia Climent ha considerado que el curso ha comenzado "sin planificación seria" y "con muchas carencias" y ha otorgado un "insuficiente" al ayuntamiento en esta materia.



Ibáñez niega que haya habido "alarma y falta de planificación" en el inicio del curso

La titular de Educación, Maite Ibáñez, ha negado que haya "alarma y falta de planificación" y ha subrayado la "interlocución directa" con la comunidad educativa para afrontar el inicio de curso y "generar aulas seguras", con medidas y material. Luisa Notario ha achacado a Giner "desconocimiento de la administración" y "hablar sin saber", ha pedido "dejar de confundir" y ha defendido el "trabajo perfectamente coordinado" para empezar las clases. Ha añadido que los colegios municipales están "perfectamente dotados de personal".



Asimismo, el pleno ha rechazado con los votos del ejecutivo otra moción de PP y Cs para la detección precoz de la Covid-19 entre el personal municipal y la conciliación de estos empleados. Notario ha pedido "rigor" y "seriedad", ha insistido en atender a las autoridades sanitarias y ha dicho que su "prioridad" ha sido "desde el 14 de marzo, la salud de los trabajadores".

