Pablo Barrios no se lo pensó dos veces y, más de 24 horas después, aún no se explica cómo actuó tan rápido, casi “sin respirar”, aunque asegura que lo volvería hacer y que actuó como lo hubiera hecho cualquier otra persona en su situación.

Este trabajador estaba colocando, junto a otro compañero de Agricultores de la Vega (SAV) , contenedores en una calle de Russafa, en València, cuando empezó a oler ligeramente a quemado, aunque lo relacionó con las tareas que estaban realizando y la maquinaria empleada.

No fue hasta que levantó la vista, para explicar a un vecino en qué consistían los trabajos, que se percató de que el olor a quemado provenía de uno de los edificios, pues empezaba a salir humo negro de un balcón.

“Alerté para que llamaran a la Policía y los bomberos y empecé a llamar a todos los timbres de los vecinos. Una vecina, nerviosa, me dijo desde el balcón que vivía una persona, pero entró en pánico. Intenté calmarla, porque lo que quería era que me abriera la puerta”, relata el hombre a Levante-EMV.

Una vez conseguido explica que, “en un par de saltos”, llegó al segundo piso por las escaleras. “Vi la puerta de la que salía humo, de una patada la abrí y lo primero que vi fue una persona tumbada, la cogí y la saqué. El nórdico ya está prendiéndose fuego, también su chaqueta…”. Según explica, el chico -un joven de 22 años, según informaron posteriormente fuentes policiales-, estaba “en shock”, y muy preocupado por recuperar algunas de las pertenencias que habían quedado en el piso.

“Fueron momentos de vida o muerte, estuve en la escalera peleándome con él, le cogía de la pechera y yo me quemaba del calor que desprendía, porque él tenía el brazo y el chándal quemados… hasta que no se quedó en la calle no me quedé tranquilo”, reconoce.

El hombre asegura que el fuego estaba “muy avanzado y al abrir la puerta se prendió más”, y el humo también empezaba a llenar la escalera. Aún así, volvió a acceder al edificio pues desde la calle observó que una mujer mayor de los pisos superiores no era consciente de lo que ocurría. “Me pudo más ayudarla, porque creo que no oía bien los gritos de los vecinos… pero vi que una pareja la metía en su casa. Entonces alguien (o algo), me dijo ‘baja, vámonos’ y salí a la calle”, relata, intentando asumir lo vivido.

"Lo primero que hice al llegar a casa fue abrazar a mis hijos”

“No sé cómo lo hice, tengo una sensación que no puedo explicar, fue todo muy rápido, quise hacerlo todo y era el momento, porque cinco minutos más...”, reconoce, temiendo un desenlace peor, ya que cree que el fuego “llevaba rato encendido”.

“Cuando me dijeron que había una persona, actué con todas las consecuencias, luego sí me entró miedo. Lo primero que hice al llegar a casa fue abrazar a mis hijos”, asegura este padre de 48 años, que tiene tres de 6 meses y 11 y 15 años. “En frío me asusté, pero lo volvería a hacer”, defiende. “Era pronto, hacía frío en la calle y no había nadie, solo el vecino que nos preguntó”, se justifica con humildad.

Como ha publicado este periódico, el fuego se originó ayer por la mañana en una vivienda de la calle Buenos Aires de València y resultaron heridos un joven de 22 años y una mujer octogenaria. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía local y Nacional, y también bomberos, así como el SAMU, pero antes, a Pablo Barrios también le dio tiempo de apartar unas motos aparcadas delante del patio y de recoger al gato de la vivienda incendiada que saltó desde el balcón al verse amenazado por las llamas y sin otra salida.

Después de lo ocurrido, Pablo Barrios continuó con el trabajo previsto para el día, pues había que acabar de colocar los contenedores y "el tiempo apreta". También a los héroes.