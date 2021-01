Mala noche de Reyes para el alcalde de València, Joan Ribó. No hay ningún partido político al que le haya gustado la imagen de las aglomeraciones en la cabalgata de Reyes de València. Tanto es así, que incluso desde la Generalitat Valenciana lo cuesitonaron los tres socios de gobierno. Empezó el Síndic del PSPV, Manuel Mata, quien dejaba en twitter un lacónico «creo que lo mejor es callar. Aglomeraciones en la plaza del Ayuntamiento de València para ver a los Reyes Magos» y la vicepresidenta Mónica Oltra , aún siendo del mismo partido que el alcalde Joan Ribó y el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, le replicó sumándose al reproche al contestar que «Pues no callamos: ¡Esto es incomprensible! No podemos callar en la situación de gravedad que estamos».

Y otro vicepresidente, Rubén Martínez Dalmau (Podemos) señaló que hay que averiguar si el ayuntamiento de València ha tomado decisiones desafortunadas «y exigir en ese caso las responsabilidades oportunas».

En la oposición municipal, las críticas eran tan duras como previsibles. María José Catalá (PP), por ejemplo, aseguró que «no nos merecemos un gobierno que no toma las medidas adecuadas y oportunas para proteger a la ciudadanía».

Sin embargo, la última en opinar sobre lo sucedido fue la consellera de Sanitat, Ana Barceló. Si bien en la rueda de prensa de la mañana ya reprochó la irresponsabilidad de muchos a la hora de no cumplir las medidas estrictas puestas en marcha por la Generalitat para evitar el avance de la pandemia, las imágenes de la plaza del Ayuntamiento de València llena de gente para ver la llegada de los Reyes en autobuses fue la gota que colmó el vaso y calificó lo ocurrido de "lamentable". "Esta imagen y sus consecuencias eran evitables si se hubieran cumplido las recomendaciones de Sanidad. Debía evitarse -matizó la consellera- a toda costa la concentración de personas".