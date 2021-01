«Es increíble la cantidad de cosas que pasan por tu cabeza en unos segundos». Así describía Francisco López, agente de la Unidad de Convivencia y Seguridad de la Policía Local de València, que ha sido reconocido por su rápida acción, la historia relatada en la edición de ayer en Levante-EMV, salvando la vida a un niño que se había atragantado con la merienda. Ahora, el cuerpo de seguridad quiere darle visibilidad, ponerle cara y conocer el relato desde el otro lado, de la misma manera que los presentes han enviado una carta de felicitación a través del ayuntamiento.

Y el agente dice que había acudido a recoger a sus hijos «y vi que un niño se había quedado mirando al suelo cuando otra madre advirtió que no podía respirar. Su madre enseguida se dirigió hacia él, estaba amoratado, no sé cuanto tiempo podía haber pasado desde que no respiraba».

El relato de madres y padres presentes es que Francisco, haciendo gala de gran serenidad, hizo la maniobra de Heimlich, la que salva los atragantamientos. Pero la procesión iba por dentro. «Sólo pensaba en que tenía que sacarle lo que llevara, y que tenía que sacárselo sí o sí». Y así, en una de las compresiones, «después de que le hubiese elevado, salió el trozo de comida y por fin me sentí aliviado».

Y detrás de cada agente también hay una historia humana. Francisco perdió a su padre recientemente. Y ahora «para mí salvar a este niño, en un año tan difícil por lo de mi padre, ha sido un soplo de aire fresco en mi vida». Aún más: «nos hemos salvado mutuamente».