El Ayuntamiento de València cerrará las playas de la ciudad si no son suficientes los mecanismos de "control y confianza" que van a establecer y en los que se incluye "la pedagogía y la información" a la población.

Así lo ha asegurado en declaraciones a EFE-TV el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, Aarón Cano, tras ser preguntado por las aglomeraciones de gente producidas en las playas de la ciudad debido a las altas temperaturas.

"Lo que en principio vamos a establecer es dar un voto de confianza, vamos a establecer muchos más mecanismos de control y de confianza y vamos a tirar de pedagogía y de información a la población", ha indicado.

Según el edil, esperan "siempre un buen resultado y una respuesta consciente y conocedora de la situación por parte de la población y, si llega el caso de que vemos que no es suficiente con esto, procederemos al cierre de las playas".

Preguntado por si le preocupa que durante el fin de semana, y con el buen tiempo, las playas se llenen de ciudadanos, Cano ha recordado que la "recomendación es que estemos confinados".

"Se que oficialmente no estamos confinados como en marzo y abril, pero pensemos que tiene que ser esto, tenemos que buscar espacios de proximidad para movernos, para salir, no pensar que el mundo se ciñe al término municipal y cuando no hemos ido en todo el año a El Saler, ahora vayamos a El Saler o a la huerta a caminar", ha dicho.

Cano ha aconsejado buscar "zonas cercanas a nuestro domicilio, Intentemos que haya la menor movilidad posible porque ya sabemos todos, y creo que no descubro nada, que la mayor cantidad e interacciones sociales y de movilidad no hacen más que acelerar los contagios por covid".

Según el concejal de Protección Ciudadana, el 90 o 95 por ciento de la población de la ciudad de Valencia "cumple la norma" y solo el 2 ó 5 por ciento no lo hace y "por ahí se te cuela el virus. Es el problema que tenemos en este momento".

Respecto a las sanciones, ha indicado que sí que está habiendo y solo por no usar las mascarillas desde que son obligatoria han puesto 25.000 en la ciudad de València, aunque ha matizado que eso "no quiere decir que sea de gente de la ciudad".

Ha recordado que hay varias vías de sanción, la esencial que es el incumplimiento de las normas anticovid, "que van de los 100 a los miles de euros. Son sanciones muy duras y creo que a nadie le puede apetecer que le sancionen con 100, 200 o 300 euros".

En el caso de las fiestas en los domicilios, "aplicamos el propio régimen sancionador del Ayuntamiento por ordenanza municipal y la sanción puede llegar a 6.000 euros".

"Para nosotros, las sanciones es un fracaso de toda la sociedad, sancionar a alguien supone que se está saltando la norma y no está atendiendo a la urgencia social que tenemos en estos momentos", ha concluido.