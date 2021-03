El ayuntamiento impuso 416 sanciones por uso de pirotecnia durante la semana de Fallas. O de «no Fallas». Del periodo entre el 13 y el 20 de marzo. Unas sanciones que son el epígrafe inusual dentro de la lista de propuestas de multa de la pasada semana, en la que el concejal Aarón Cano, habitualmente severo en sus apreciaciones, destacó «el ejemplar comportamiento de las comisiones de falla y eso hay que ponerlo claramente encima de la mesa», hasta el punto de que ningún casal ha sido sancionado por levantar la persiana de forma indebida, y a pesar del reconocimiento visual en forma de patrullaje discrecional que se hizo durante esos días. Cano destacó que las comisiones de falla «no sólo no han sido un problema, sino un aliado. Lo repito: ha sido un comportamiento magnífico. Más de uno esperaría que no fuera así, que las comisiones, en esa ansiedad que todos tenemos por recuperar la normalidad, alguna se saltaría las normas para tener alguna fiesta. Y no ha sido así».

Elogios al «Maremovil»

Dentro de esa particular revista a los ritos festivos, también valoró positivamente los recorridos de la Virgen de los Desamparados con el «Maremovil», que al no detenerse en ningún momento (semáforos aparte), no generaron concentraciones de personas. Lo mismo que «las ofrendas espontáneas o individuales realizadas en las parroquias de la ciudad de València en los términos acordados. Cuando todo se habla las cosas funcionan y la ciudad recupera cierto tono y eso siempre es positivo».

El empleo de pirotecnia fue la causa del engorde de las cifras, hasta alcanzar dos mil sanciones casi «redondas» (2006 en total). Bastante más que en un fin de semana convencional, más que en un fin de semana con festivo y menos de lo que sería una semana de fallas convencional, aunque ahora la tipología de la infracción es muy diferente: la mitad de las sanciones lo fueron por saltarse el toque de queda y por no llevar mascarilla, conceptos de nuevo cuño por culpa de la pandemia.

Sirva una comparativa: hubo 499 sanciones por saltarse el toque de queda, mientras que en Halloween fueron 89 y en 79 en Nochevieja.

500 por la mascarilla

A pesar de ello, la valoración del edil de Policía Local es positivo si el resto de datos se comparan con los de otras semanas, aunque no dudó en mostrar su perplejidad por el hecho de que hubo que presentar 506 sanciones por no llevar mascarilla. «Algo que, a estas alturas, me sigue sorprendiendo». También hubo 214 por saltarse la ordenanza de ruido, 279 por detectarse reuniones de más de seis personas, y 60 por botellón.

En lo referente a los locales de ocio, la Policía Local extendió 22 sanciones, 18 por superar el aforo del local y 4 por no respetar el horario de cierre. Para el concejal de Protección Ciudadana «éstas cifras evidencian el importante control de la Policía Local, pero además evidencian un comportamiento adecuado en líneas generales por parte de la ciudadanía Valenciana». También reconoció que contaron con un aliado natural: «el mal tiempo», por su capacidad disuasoria.

Nuevas vacunaciones

El concejal, que ha anunciado que se breve se empezará a vacunar a los bomberos de más de 55 años, ha insistido en que la única forma de combatir esta pandemia es la de trabajar de manera coordinada entre la ciudadanía y las instituciones públicas.