Compromís per València avanza en su ofensiva informativa sobre la alternativa urbanística para el PAI de Benimaclet y ha anunciado la distribución este jueves de 17.000 folletos informativos para explicar al vecindario los aspectos fundamentales de la propuesta de partida que la coalición valencianista ha elaborado y que firma el arquitecto y asesor del alcalde, David Estal. Una alternativa que se ha realizado a partir de las reuniones iniciales con los colectivos vecinales para usarla como punto de partida y así propiciar el diálogo y el consenso final sobre el futuro del barrio, apunta la coalición en un comunicado. La campaña informativa de Compromís, denominada La Finestra de l’Horta’, arrancó el pasado martes con la colocación de grandes vallas publicitarias en la ronda norte, en el entorno de los terrenos del futuro PAI de Benimaclet.

El objetivo de esta nueva iniciativa es “llegar a todos los domicilios del distrito de Benimaclet para dar a conocer una propuesta surgida del diálogo con el vecindario y que contempla toda una serie de medidas que queremos que conozca todo el barrio”, asegura Compromís.

Entre las características principales de la propuesta de consenso de la formación valencianista se encuentra la desclasificación del 35,3% del suelo, para no destruir huerta actualmente productiva; la creación de 720 viviendas (entre las cuales, 130 públicas y 186 de protección oficial), "para no saturar las infraestructuras del barrio"; la regeneración y rehabilitación de los huertos urbanos existentes y la incorporación de todos los equipamientos reivindicadas por el vecindario, así como la gestión directa "para apostar por un urbanismo no especulativo y que el beneficio redunde en el Ayuntamiento de València y en los propietarios, no en una multinacional". La distribución de estos folletos informativos incide, añade la coalición en un comunicado, en la voluntad de Compromís de que todo el vecindario del barrio sea partícipe de la propuesta que se pretende que sirva de base para forzar el diálogo con todo el vecindario y para propiciar consensos.

Compromís ha puesto en marcha una "batería" de acciones para dar a conocer su propuesta para el barrio. Una campaña de proximidad diseñada, asegura la formación, “ante la imposibilidad de poder realizar actos de contacto directo con los vecinos y vecinas de Benimaclet a causa de la pandemia, motivo por el cual nos vemos en la obligación de encontrar maneras más imaginativas de llegar a la ciudadanía”. Aun así, la intención, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, es poder realizar actos en abierto, apunta Compromís.

Sobre la campaña informativa de Compromís, la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, la socialista Sandra Gómez, ha manifestado hoy "que ningún partido debe imponer su visión de lo que debe ser el barrio de Benimaclet". "Nosotros no vamos a imponer un logo" ha destacado Gómez, en declaraciones realizadas antes del pleno ordinario. La vicealcaldesa ha añadido que con el objetivo de diseñar la alternativa de consenso para el barrio, una vez rechazada la propuesta realizada por Metrovacesa, ha encargado a una empresa externa el proceso de participación ciudadana que será el punto de partida para la redacción del nuevo diseño del PAI de Benimaclet.