Compromís per València ha iniciado la distribución de 17.000 folletos informativos en el barrio de Benimaclet para explicar al vecindario los aspectos fundamentales de la propuesta de partida que la coalición valencianista ha elaborado a partir de las reuniones iniciales con los colectivos vecinales para usarla como punto de partida y así propiciar el diálogo y el consenso final sobre el futuro del barrio. Se trata de la segunda fase de la campaña de información ‘La Finestra de l’Horta’ iniciada esta semana con vallas publicitarias.

El objetivo de esta nueva iniciativa es “llegar a todos los domicilios del distrito de Benimaclet –así como a los de algunas de las calles más próximas al barrio- para dar a conocer una propuesta surgida del diálogo con el vecindario y que contempla toda una serie de medidas que queremos que conozca todo el barrio”.

Entre las características principales de la propuesta de consenso de la formación valencianista se encuentra la desclasificación del 35,3% del suelo, para no destruir huerta actualmente productiva; la creación de 720 viviendas (entre las cuales, 130 públicas y 186 de protección oficial), para no saturar las infraestructuras del barrio; la regeneración y rehabilitación de las zonas ya existentes y la incorporación de todos los equipamientos reivindicadas por el vecindario, así como la gestión directa para apostar por un urbanismo no especulativo y que el beneficio redunde en el Ayuntamiento de València y en los propietarios, no en una multinacional.

La distribución de estos folletos informativos incide en la voluntad de Compromís de que todo el vecindario del barrio sea partícipe de la propuesta que se pretende que sirva de base para forzar el diálogo con todo el vecindario y para propiciar consensos. Se suma así a toda una batería de acciones para dar a conocer la propuesta en el barrio, entre las cuales se encuentra la instalación de vallas publicitarias visibles para toda la ciudadanía. Esta campaña de proximidad se ha diseñado así “ante la imposibilidad de poder realizar actos de contacto directo con los vecinos y vecinas de Benimaclet –como nos gustaría y solemos hacer en los barrios- a causa de la pandemia, motivo por el cual nos vemos en la obligación de encontrar maneras más imaginativas de llegar a la ciudadanía”. Aun así, la intención, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, es poder realizar actos en abierto, “como tantas y tantas veces hemos llevado a cabo por toda la ciudad”.