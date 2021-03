La Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat Valenciana (AVAEC) ha enviado sus propuestas a la Comisión de Trabajo de Apartamentos Turísticos del Consell Municipal de Turisme del Ayuntamiento de València, en cumplimiento del acuerdo adoptado en su primera reunión, celebrada el pasado 16 de marzo, en la que se ha trató sobre la evolución de las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad a lo largo de los últimos años y su regulación.

AVAEC resume en cinco puntos sus propuestas: la creación de una base de indicadores de incidencia de las VUT en la ciudad mediante una metodología clara, objetiva y contrastable; una norma urbanística que dé respuesta específica a los propietarios y gestores de VUT que acometieron sus inversiones e inscribieron sus viviendas en el Registro de Turismo con el convencimiento de que no contravenían las normas urbanísticas del Plan General; la revisión de las actuales regulaciones municipales en relación con las VUT; la elaboración de una ordenanza de convivencia ciudadana; y la intervención, como representantes del sector, en los foros de debate y decisión que afecten a las VUT.

En detalle, estas propuestas son:

1.- La creación de una base de indicadores de incidencia de las VUT en la ciudad -en cuanto a oferta, impacto en la economía y el empleo, molestias y quejas, y otros aspectos que se consideren de interés-, mediante una metodología clara, objetiva y contrastable que muestre de un modo fidedigno la realidad del sector y permita establecer un análisis comparativo, a través de series históricas, a lo largo del tiempo. AVAEC considera esencial que una información transparente y veraz es esencial como punto de partida para garantizar una buena regulación, justa y proporcionada.

En este sentido, tras la presentación provisional en la citada reunión, del estudio de Dimensionamiento de Viviendas de Uso Turístico en la ciudad de València, elaborado por CastroConsulting, expresa la necesidad, de cara al estudio definitivo, de aclarar la procedencia de todos los datos que se aportan.

Según AVAEC, el citado informe, sobre la oferta de VUT en 2019, pone de manifiesto la imprecisión que ofrece la técnica de scraping utilizada, al no explicar el modo de calcular las cifras de viviendas regladas y no regladas -generando dudas respecto a que algunas hayan sido computadas doblemente-, y ofrecer datos en los que se incluyen alojamientos que no se corresponden con VUT y no requieren la inscripción en el Registro de Turismo (como barcos, caravanas y habitaciones compartidas y privadas), que distorsionan la realidad y son llamativamente dispares y discordantes respecto a los que, en relación con la oferta, han mostrado los diferentes estudios que se han realizado a lo largo de los últimos años. Entre ellos, cabe citar los obtenidos en los talleres realizados durante la jornada ‘El Efecto Airbnb’, celebrada en las Naves y patrocinada por el Ayuntamiento de València, o el informe ‘El fenómeno Airbnb en València’, de la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universidad de Valencia.

No obstante, aun siendo provisional el informe de CastroConsulting, y salvando los errores detectados en la metodología y el cálculo de algunas cifras, del análisis de los datos recogidos en el mismo, resultaría una oferta total de VUT, en el año 2019, de 4.314 viviendas turísticas, de las cuales 2.080 viviendas incluyeron en sus anuncios el número de Registro, frente a 2.234 viviendas que no lo habría hecho. Habrá que esperar a disponer del informe definitivo para poderlo analizar con detalle.

En cualquier caso, AVAEC siempre ha defendido la actuación dentro de la legalidad, por lo que considera intolerable la existencia de anuncios sin número de Registro, incumpliendo la obligación de publicidad establecida en la Ley de Turismo. En este sentido, comparte las demandas de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València, de un mayor control e inspección, por parte de Turisme, para perseguir y sancionar a quienes incumplen este requisito.

2.- La elaboración de una norma urbanística que dé respuesta específica a aquellos propietarios y gestores de VUT que acometieron sus inversiones e inscribieron sus viviendas en el Registro de Turismo con el convencimiento de que no contravenían las normas urbanísticas del Plan General, las cuales no regulan expresamente el uso de VUT. Ha sido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el que, por la vía de la interpretación, ha acabado asimilando el uso de VUT al uso terciario hotelero, y no al residencial.

La falta de regulación expresa del uso de VUT en el planeamiento urbanístico, circunstancia que el propio Ayuntamiento reconoció en la Moción conjunta e impulsora de los coordinadores generales de las Áreas de Desarrollo Económico Sostenible y de Desarrollo Urbano y Vivienda adoptada en la Junta de Gobierno de 15 de julio de 2016, unida a la existencia de pronunciamientos favorables que declaraban conforme el uso de VUT como uso compatible con el uso residencial, hacen necesaria la búsqueda de una regulación que les permita continuar con el alquiler a fin de poder amortizar las inversiones realizadas.

3.- La revisión de las actuales regulaciones municipales en relación con las VUT, sobre la base de este estudio riguroso, por resultar desproporcionadas y ser contrarias a la libre competencia, caso de los Planes Especiales de Ciutat Vella y Cabanyal.

De cara a futuras normas, AVAEC ofrece su disponibilidad y experiencia, a fin de que resulten justas y adecuadas a la realidad y se garantice, en todo momento, la buena regulación que exige la propia Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat Valenciana.

4.- La elaboración de una ordenanza de convivencia ciudadana que regule las relaciones de vecindad, tanto en espacios públicos como privados, desde la perspectiva del respeto y el derecho al descanso, y dote de medios efectivos al Ayuntamiento para dar respuesta a las molestias que puedan soportar los vecinos de València con independencia del origen de estas y la actividad que las produzca.

5.- La intervención, en lo sucesivo, como representantes del sector, en los foros de debate y decisión que afecten a las VUT –gestionadas tanto por particulares como por empresas- para contribuir a reactivar la economía, por su incidencia en la creación de empleo, directo e indirecto, y la dinamización del turismo y el comercio de proximidad.