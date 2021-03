El Levante se da 2 años para hacer la ciudad deportiva de Natzaret

El Levante UD valoró ayer el aval dado esta semana por el Consell Jurídic Consultiu al plan especial de la zona sur 1 del Puerto de València que incluye los terrenos de la futura ciudad deportiva del club granota en Natzaret. El informe favorable del CJC supone uno de los últimos trámites antes de la entrada en vigor, prevista para el próximo mes de abril, del citado plan, que permitirá a su vez desbloquear la concesión de la licencia de los antiguos suelos portuarios ubicados entre lo que fue el balneario de Benimar y el parque Mar Azul de Natzaret, donde se construirá la ciudad deportiva del Levante UD. La concesión por concurrencia competitiva fue aprobada inicialmente hace más de un año por la Autoridad Portuaria de València por un periodo de 35 años ampliable a 15 más y está sujeta al pago de un canon de 200.000 euros anuales.

La aprobación del plan especial del puerto, que se aprobó inicialmente en 2017, es imprescindible para completar los trámites para la obtención de la licencia de obras en el Ayuntamiento de València. Fuentes del club explicaron que ya se ha estado avanzando en estos trámites con la presentación del proyecto básico y la exposición pública, que ha sido superada sin alegaciones.

Las fuentes del club consultadas no quisieron «por prudencia y porque no depende de nosotros» poner plazos para el inicio de las obras de la ciudad deportiva, que supondrá una inversión de 15 millones de euros inicial y que debían haberse iniciado en 2019. La dotación está llamada a dinamizar el barrio de Natzaret y su entorno, al que han empezado a llegar nuevos vecinos atraídos por las nuevas conexiones del frente marítimo con el centro a través de la L10. La vicealcaldesa, Sandra Gómez, confiaba esta semana en que las obras de la dotación deportiva puedan empezar a lo largo de este año. El club calcula que el proyecto tardará otros dos años en ejecutarse, con lo cual podría estar finalizado en el horizonte de 2023. No es una obra complicada, apuntaron las fuentes del club, es como un polideportivo.

El plan, apuntaron las mismas fuentes, ha sido consensuado con los vecinos incorporando sus peticiones como también las de los distintos servicios municipales. Una de las cuestiones que se han tenido que negociar es el futuro de los cerca de 300 árboles del parque Mar Azul. El estudio del arbolado que ha realizado el club y que se incluye dentro del proyecto básico de la ciudad deportiva contempla el traslado de parte del arbolado a otro punto de la ciudad, aún por determinar.

Los vecinos de Natzaret demandan que se lleven a los terrenos de Moyresa que forman parte de la primera fase del Parque de Desembocadura. Sobre los terrenos que ocupa el parque Mar Azul se construirán los siete campos de fútbol de las nuevas instalaciones deportivas del club. La Comisión Territorial de Urbanismo de la Conselleria de Obras Públicas aprobará el próximo 31 de marzo del plan especial de la zona sur 1 del Puerto de València, que quedará listo para su publicación en el Diario Oficial de la Comunitat y su entrada en vigor.