«No voy a apoyar ninguna moción para meterle el dedo en el ojo a nadie». Así se expresó ayer el alcalde Joan Ribó (Compromís) cuando el PP planteó una moción para exigir al gobierno municipal formado por Compromís y PSOE que reclame al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) el control para València de la gestión del 14,6% de los fondos europeos que recibirá España para la reconstrucción económica y social tras la pandemia.

Ribó afirmó que sobre los fondos Next Generation «necesitamos aclarar los mecanismos» para presentar estos proyectos y optar a los referidos fondos para poder conseguirlos. No en vano, «tengo la sospecha» que este problema de no tener claros los objetivos para optar a esta financiación de la UE también afecta «a las CCAA y a otros estados europeos», subrayó. Eso sí, evitó enfrentarse en el pleno con su socio de gobierno, el PSOE, pese a que Compromís defiende que son los ayuntamientos, y por tanto el de València también, quienes tienen que cogestionar ese dinero y no esperar a que venga de los Ministerios o Moncloa.

Por su parte, la concejala del PP María José Català exigió que el alcalde y su equipo de gobierno «se posicionen en el debate nacional» sobre qué instituciones deben controlar esta potente financiación europea. «No podemos dejar a Pedro Sánchez -dijo la lideresa popular- que él solito decida cómo gestionar la pandemia». Català le recordó a Ribó que el lunes firmó un manifiesto en el que junto a otras grandes ciudades de España reclamaba ese 14,6% para atender a gastos derivados de la epidemia. Al final, Compromís y PSOE aprobaron una moción alternativa al PP en la que el ayuntamiento exige «aumentar la cantidad asignada de los Fondos Europeos para la Reconstrucción a las entidades locales -ayuntamientos y municipios- hasta llegar a un porcentaje parecido al que representan las entidades locales dentro del gasto público del Estado Español». Y también se insta a «gestionar estos Fondos Europeos de forma coordinada entre las Entidades Locales Valencianas y el Gobierno de la Generalitat».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, solicitó al alcalde «conseguir los 120 millones de euros del fondo estatal Covid-19 que nos corresponden por el volumen de autónomos y pymes de la ciudad de València».