Compromís sigue adelante con las acciones de promoción de su alternativa para el PAI de Benimaclet y han lanzado unas banderolas que llevan la imagen de la campaña y su lema: "Benimaclet. La Finestra de l’Horta", con el objetivo de que los vecinos y vecinas que así lo deseen las cuelguen en sus ventanas y balcones para apoyar el modelo propuesto por Compromís para el PAI.

La coalición quiere dar a conocer su modelo urbanístico para Benimaclet, que le ha valido un enfrentamiento con sus socios de gobierno del PSPV. El plan, afirma la coalción, pone el foco en ser un ejemplo de transición entre la Huerta y la Ciudad a nivel europeo, y ser un referente para el futuro en otros barrios de cómo integrar la urbe en el paisaje y el paisaje en la urbe. Para dar a conocer su propuesta Compromís ha contratado la colocación de grandes vallas promocionales y la difusión de folletos informativos.

Cabe recordar que la propuesta de Compromís contempla desclasificar el 35,3% del suelo, para mantener los huertos urbanos e incluye tres grandes jardines, vivienda pública y todas las dotaciones necesarias en el barrio como una escoleta municipal, una zona deportiva o un aparcamiento en superficie. Además, respeta la trama actual del barrio, baja la edificabilidad, es rentable económicamente y apuesta por el consenso.

Compromís plantea la construcción de 720 viviendas, frente a las 1.400 que prevé el plan general, para "no saturar las infraestructuras del barrio". La propuesta también incluye regeneración y rehabilitación de las zonas ya existentes, todos los equipamientos reivindicados por el vecindario, gestión directa del PAI para llevar adelante un urbanismo no especulativo y que el beneficio redunde en el Ayuntamiento y en los propietarios, no en una promotora, afirma Compromís en alusión a Metrovacesa, propietaria del 40% de los terrenos.

Compromís hará extensiva su campaña en sus redes sociales para que la gente conozca esta iniciativa y pueda solicitar su banderola, que se puede pedir de forma totalmente gratuita a través del dominio: comprom.is/ benimaclet.