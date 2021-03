Decenas de vecinos, así como comerciantes y propietarios y empleados de bares y restaurantes, han iniciado una recogida de firmas en el barrio de La Roqueta para que no se instalen los arcos chinos en esta barriada valenciana y para que no se cree el Chinatown en las calles de Pelayo, Matemático Marzal, Convento Jerusalén, Estrella y otras adyacentes. Una de las promotoras de esta recogida de firmas es la peluquera Anna Sánchez quien confirmó a Levante-EMV que ya han firmado cerca de 300 personas en las hojas que se han repartido en distintos puntos de La Roqueta como el mercado de Jerusalén, el bar Marzal, la Peluquería El Saloncito de Anna, la librería París-Valencia y otros establecimientos de la zona. Esta portavoz vecinal señaló a este diario que una vez reunidas un número considerable de firmas, las van a presentar en el Ayuntamiento de València para que se reconsidere este proyecto que entienden que atenta "contra la personalidad y la cultura propia" de La Roqueta. En ningún caso, señalan estos vecinos se trata de una cuestión de "xenofobia o racismo" contra la comunidad china o la cultura asiática sino que consideran que instalar estos arcos orientales supondría "una creación artificial" que no responde a la realidad de este barrio valenciano. A continuación reproducimos el texto que ya han firmado cientos de valencianos.

LOS VECINOS DE PELAYO CONTRA LA CREACIÓN DE UN “CHINATOWN”

"Desde el respeto máximo por la comunidad china y sin ánimo de provocar ningún tipo de controversia cultural, los vecinos del barrio de La Roqueta rechazamos frontalmente la colocación de Arcos chinos en nuestras calles, aprobada por el Ayuntamiento de València.

SOMOS UN BARRIO HISTÓRICO VALENCIANO, con patrimonio arquitectónico y cultural, como lo demuestran el Trinquete de Pelayo y nuestras Fallas centenarias, con un histórico arraigo popular y rico en comercios locales.

Desde hace años, hemos acogido a numerosos comercios chinos, que han sido tratados siempre con respeto y voluntad integradora. Pero PELAYO NO ES UN BARRIO CHINO. La grandísima mayoría de los residentes del barrio no son/somos de origen oriental, igual que muchísimos comercios. Y, por eso, no aceptamos una realidad impuesta con el único objetivo de construir artificialmente un atractivo turístico.

Creemos que no se han analizado las implicaciones económicas, culturales y de gentrificación de este proyecto. Pero, sobre todo, la propuesta (votada por 342 personas) no se ha consultado, ni ha contado con la aprobación de los vecinos afectados.

Desde la tolerancia total con la comunidad china y con cualquier otro colectivo, pero también desde el rechazo a perder la identidad que todavía nos resta: los firmantes queremos el Pelayo respetuoso, rico en cultura, patrimonio e historia que ha sido siempre. Los verdaderos puentes culturales se construyen desde el respeto MUTUO, no desde la imposición de una cultura ajena".

En la foto que ilustra esta información están la peluquera Anna Sánchez, el propietario del bar Marzal, dos vendedores del Mercado de Jerusalén así como vecinos del barrio. En el centro, sobre la mesa, las hojas donde se recogen las firmas contra el Chinatown.