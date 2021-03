"La Auditoría de la empresa pública Plan Cabanyal exige la devolución de más de 10.000 euros cobrados indebidamente por el gerente", así lo ha dado a conocer el PP de València en una nota pública. La concejala María José Catalá advierte que la auditoria "desvela las mismas carencias en los procedimientos de pagos que tiene la EMT y que propiciaron el robo de 4 millones de euros en la EMT". Los populares aseguran que una auditoria "más desvela la gestión irregular del PSOE en todas las entidades que preside, primero la fundación de empleo y ahora el Plan Cabanyal”. Catalá ha señalado al respecto que “estamos altamente sorprendidos por una nueva trama que hemos encontrado en otra empresa pública dependiente del alcalde Joan Ribó (Compromís) y el PSOE”. Se trata, según ha explicado, de la empresa pública Plan Cabanyal- Canyamelar, donde ha alertado “parece que el dinero público, el dinero de los valencianos, no sea de nadie”. El informe de auditoría dice que la regulación que hace la sociedad en materia de personal, ha indicado Catalá, “no se ajusta a la legalidad vigente”. El gerente de la empresa, tal como denuncia la auditoria, Vicente Gallart, “ha cobrado 10.000 euros de más de lo que debía de cobrar”.

Además, ha continuado la portavoz, “lo que más nos preocupa es que la auditoria evidencia que puede haber un riesgo de que se produzca otro fraude igual al de la EMT, al decir que no existe ningún fichero que acredite que las cuentas bancarias donde se hacen los pagos sean de titularidad de los proveedores”. Catalá ha reclamado una intervención urgente del Ayuntamiento de València para evitar otro fraude como el de la EMT. “No damos crédito de lo que dice la auditoría, alguien tendrá que hacer algo al respecto. No pueden volvernos a estafar el dinero de todos los valencianos”, subraya.

La Auditoría realizada por la Intervención de la Generalitat Valenciana sobre la gestión en la sociedad pública Plan Cabanyal-Canyamelar, gestionada entre Generalitat y Ayuntamiento al 50%, presidida por la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, Sandra Gómez (PSOE), detecta "importantes irregularidades en la gestión de la empresa pública y numerosas carencias en la gestión que podría derivar en estafas como la que sufrió la EMT". Entre ellas el cobro indebido de más de 10.000 euros por el gerente de la entidad que fue nombrado por el PSOE y que exige su devolución, en concreto tendrá que devolver 10.678 euros. Según recoge la auditoría, “las retribuciones globales del gerente de la entidad superan en 10.647,83 euros las retribuciones fijadas para los puestos de máxima responsabilidad, sin que conste autorización previa del Consell. Por lo anteriormente expuesto, la entidad ha de proceder a la exigencia de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador”.

Asimismo, advierte la auditoria de Intervención las mismas carencias en los pagos que propiciaron el robo de 4 millones de euros de las cuentas de la EMT. Afirma la Intervención de GVA en su auditoría que “se carece de cualquier tipo de procedimiento que identifique las personas responsables de cada área en materia de pagos y cobros. No existe segregación de funciones, es más, no existe identificación de funciones y asignación de las mismas a personas concretas”. “No existen registros adecuados ni de pedidos ni de facturas, ni conexión con contabilidad. No existe registro de mantenimiento de terceros ni ningún fichero que garantice que las cuentas bancarias que figuran en las facturas son de titularidad de los proveedores. Se permiten abonos mediante instrumentos no habituales como el cheque e ingresos en caja de efectivo”, advierte la auditoría. El dictamen alerta que la gestión de personal "no se ajusta a la normativa aplicable por carecer de relación de puestos de trabajo, por contar con informe favorable de la dirección general de Presupuestos de la Generalitat en materia de masa salarial y no aplicar el convenio colectivo".

También la Intervención de la Generalitat afea la falta de colaboración de la entidad y dice que no han cumplido "el requerimiento de aportación de documentación efectuada por la Intervención. Con carácter general la documentación fue presentada entre 5 y 10 días con posterioridad a la fecha límite señalada”.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, asegura que “una auditoria más, desvela la gestión irregular del PSOE en todas las entidades que preside, primero la Fundación Municipal de Empleo y ahora en la sociedad del Plan Cabanyal”.

Respuesta de la vicealcaldesa

Por su parte, la vicealcaldesa Sandra Gómez ha negado que el gerente de la empresa municipal se haya apropiado indebidamente de un dinero. El alto cargo cobra 68.000 euros anuales y su salario es acorde a los directivos de las empresas y organismos autónomos que dependen del Ayuntamiento de València. "De hecho está en la escala más baja de los gerentes del Ayuntamiento de València, lo que ocurre es que la Generalitat exige que tenga unas retribuciones acordes a un cargo de director general", explica. Por tanto, esa es la diferencia de algo más de 10.000 euros que tendría que devolver, en caso de que no se tengan en cuenta las objeciones presentadas por el gobierno municipal.

La sociedad Plan Cabanyal ha presentado alegaciones contra esta auditoría del ejercicio 2019, que ha hecho la Generalitat. Sin embargo, según relata Sandra Gómez esta empresa municipal ya no ha sido auditada por la Intervención autonómica en 2020, al igual que no lo fue en 2016 o 2017, porque se la consideraba dentro del Sector Público Local -es decir como dependiente del consistorio y por tanto de sus órganos internos de control-. En cambio, en los ejercicios de 2018 y en este de 2019, la administración autonómica, que tiene la mitad del accionariado de esta firma, sí la incluyó entre sus empresas públicas. Gómez señala que el año pasado ya se pusieron objeciones al sueldo del gerente. Pero el criterio del equipo de gobierno municipal, -y del secretario y de la Intervención del Ayuntamiento-, es que puede cobrar acorde a los sueldos del resto de gerentes del consistorio, "en los que está -insistió- en una franja baja". El propio directivo se ha ofrecido a devolver ese dinero pero la vicealcaldesa ha anunciado que han alegado en contra de estas recomendaciones, y de momento, hasta que no se atiendan los argumentos del consistorio, no va a entregar esa suma. "En ningún caso el gerente se ha quedado con un dinero que no es suyo, porque su sueldo fue aprobado por el consejo de administración de la sociedad Plan Cabanyal por tanto no hay nada oscuro ni irregular. No ha habido mala fé", subrayó.

Respecto a los fallos procedimentales y de gestión interna en la empresa municipal, la vicealcaldesa destacó que la auditoría global "es favorable" y las cuestiones que les han censurado "se van a solucionar". De todos modos, recordó que plan Cabanyal es una firma "pequeña" con un presupuesto de unos 700.000 euros.