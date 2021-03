La Auditoría de la empresa pública Plan Cabanyal exige la devolución de más de 10.000 euros cobrados indebidamente por el gerente», denunció ayer el PP de València en una nota pública. La concejala María José Catalá asegura que una nueva auditoría «desvela la gestión irregular del PSOE en todas las entidades que preside, primero la Fundación de Empleo y ahora el Plan Cabanyal». Catalá ha señalado al respecto que están «altamente sorprendidos por una nueva trama que hemos encontrado en otra empresa pública dependiente del alcalde Joan Ribó (Compromís) y el PSOE».

El informe de auditoría de la Intervención de la Generalitat dice que la regulación que hace la sociedad en materia de personal, ha indicado Catalá, «no se ajusta a la legalidad vigente». El gerente de la empresa, tal como denuncia la auditoria, Vicente Gallart, «ha cobrado 10.000 euros de más de lo que debía de cobrar».

Asimismo, advierte la Intervención de «las mismas carencias en los pagos que propiciaron el robo de 4 millones de euros de las cuentas de la EMT». Afirma la Intervención de GVA en su auditoría que se carece «de cualquier tipo de procedimiento que identifique a las personas responsables de cada área en materia de pagos y cobros». «No existen registros adecuados ni de pedidos ni de facturas, ni conexión con contabilidad. Se permiten abonos mediante instrumentos no habituales como el cheque e ingresos en caja de efectivo», censuró el PP. Por su parte, la vicealcaldesa Sandra Gómez ha negado que el gerente de la empresa municipal se haya apropiado indebidamente de un dinero. El alto cargo cobra 68.000 euros anuales y su salario es acorde a los directivos de las empresas y organismos autónomos que dependen del Ayuntamiento de València. «De hecho está en la escala más baja de los gerentes del Ayuntamiento de València, lo que ocurre es que la Generalitat exige que tenga unas retribuciones acordes a un cargo de director general», explica. Por tanto, esa es la diferencia de algo más de 10.000 euros que tendría que devolver.

El propio directivo se ha ofrecido a retornarlo pero la vicealcaldesa ha anunciado que han alegado en contra de estas recomendaciones, y de momento, hasta que no se atiendan los argumentos del consistorio, no va a entregar esa suma. «En ningún caso el gerente se ha quedado con un dinero que no es suyo, porque su sueldo fue aprobado por el consejo de administración de la sociedad Plan Cabanyal por tanto no hay nada oscuro ni irregular. No ha habido mala fé», subrayó.

Respecto a los fallos procedimentales y de gestión interna en la empresa municipal, la vicealcaldesa destacó que la auditoría global «es favorable» y las cuestiones que les han censurado «se van a solucionar». De todos modos, apuntó que Plan Cabanyal es una firma «pequeña» con un presupuesto de unos 700.000 euros.

Por último, Fernando Giner, de Ciudadanos, recordó que han insistido al señor Ribó, «que es necesario que el Ayuntamiento de Valencia intervenga las empresas públicas que demuestren que no están siendo transparentes y que no están gestionando bien el dinero de los ciudadanos». «Los auditores hicieron advertencias en la auditoria del ejercicio 2018, pero ese documento recuerda que los responsables del Plan Cabanyal han hecho caso omiso a las recomendaciones, con lo cual vuelven a repetirse las referidas a personal», zanjó el líder de Ciudadanos.