El presidente del Comité de Empresa de la EMT Gabriel de las Muelas y el vicepresidente Francisco Acosta, ambos del sindicato Apttuv, han presentado su dimisión hoy mismo -tal como ha anunciado Levante-EMV- y han explicado los motivos que le han llevado a ello con una carta enviada a los trabajadores en la que cargan contra el resto de sindicatos -UGT y CCOO- pero también contra CGT y TUC. Estos dirigentes sindicales lamentan "los ataques personales" que han sufrido en las redes sociales y grupos de guasaps y se sienten especialmente defraudados con TUC y CGT, organizaciones que les apoyaron inicialmente y les permitieron hacerse con el control del Comité a cambio de obtener la secretaría y la vicesecretaría. Pero que ahora han decantado la balanza en favor de los sindicatos tradicionales. Con todo, Apttuv fue la opción sindical más votadas en las últimas elecciones sindicales. UGT y CCOO han acusado a De las Muelas y a Apttuv de ser una organización cercana al presidente de la EMT Giuseppe Grezzi y a la empresa.

A continuación extractamos varios fragmentos de la carta enviada por Apttuv a los trabajadores en los que explican qué les ha llevado a renunciar.

"Que hayan decidido sumar sus fuerzas -explica Apttuv en referencia a TUC y CGT- regalando sus votos en el comité de empresa a UGT y CCOO es lícito, y es por eso mismo, Y POR DIGNIDAD SINDICAL, por lo que DEDICIMOS PRESENTAR LA RENUNCIA A LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA y que la nueva mayoría, que ya actúa de facto, asuma verdaderamente su nuevo rol y se hagan cargo de la presidencia del comité de empresa con todas sus consecuencias. Suerte a todos ellos."

Sobre los ataques personales, a continuación se hace referencia a este tema:

"A pesar de las lógicas discrepancias dentro del comité, siempre hemos sabido asumir las críticas y hemos tratado de aunar fuerzas. Siempre positivos y sintiéndonos respaldados por nuestra gran afiliación hemos aguantado carros y carretas, que todos habéis podido recibir por redes sociales con injurias, calumnias, audios con acusaciones que nunca han podido demostrar y multitud de anónimos de los cobardes que no se atreven a decir las cosas de cara y que solo querían degradar la dignidad de nuestro presidente, pero todo tiene un límite. De los que votaron en contra de nuestra presidencia no esperábamos nada, porque les invadía la rabia por haber perdido el dominio del comité de empresa que habían tenido durante muchísimos años, pero de aquellos que parecía que confiaban en nosotros y nos dieron su respaldo, de esos sinceramente esperábamos mucho más. De los ataques contra APTTUV como sindicato no nos quejaremos nunca, pero de ahí a los ataques personales hay un abismo. Y es ahí donde nos hemos sentido absolutamente defraudados. Aquellos que en su día nos apoyaron nos han convertido en su diana preferida atacándonos un día tras otro, de tal manera que se ha convertido en algo insoportable".