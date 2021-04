La Semana Santa Marinera no tiene más remedio que vivirse a base de gestos, que sirvan, en el mejor de los casos, para mantener viva la llama y no olvidar la existencia de una devoción y un asociacionismo, que en tiempos mejores permitirá recuperar los actos que tanta identidad le dan al barrio.

Ayer se organizó una verdadera originalidad, que exportó la imagen de la Pasión, pero que, pudiendo ser una actividad «blanca», se cargó de contenido editorial. Subido al «Maremóvil», el Cristo de Medinaceli, uno de los iconos reconocibles de la Semana Santa Marinera, reeditó el exitoso viaje de la patrona en las pasadas «no Fallas». El Cristo prendido que, avisado por la música de los altavoces del vehículo, fue recorriendo las calles. También se acercó a la Cárcel de Picassent, al tratarse del «Cristo de los cautivos».

Acompañó a la imagen el cardenal Antonio Cañizares como promotor de la idea, subido al asiento del copiloto. Por la tarde en la Misa de la Pasión desveló alguno de los significados del recorrido. La máxima autoridad eclesiástica calificó la Pasión como una «parodia de proceso que condujo a Jesús a la muerte. Es el ajusticiamiento de Dios, como tantos otro condenados a lo largo de la historia, inocentes e indefensos» y entonces aludió a su periplo con el Cristo, por hospitales donde «hay personas que están a punto de morir» en alusión a la Ley de la Eutanasia, y que «hemos pasado por delante de clínicas abortistas, donde están matando algún niño inocente, sin ninguna defensa. Y ahí estaban Jesús y Dios, visitando tanto dolor. Cuando pasábamos recordaba las palabras de Cristo en la cruz: "perdónalos porque no saben lo que hacen". Aunque ahora estén matando a niños. Perdónalos porque no saben la maldad que esto tiene». El presidente de la cofradía, Juan Agustín Blasco se sumó a la opinión al asegurar a la agencia Avan que «hemos ofrecido esta salida tan especial no sólo por todo el dolor causado en la pandemia, para que podamos transformarlo en gracia y misericordia, sino también por tantas vidas humanas abortadas y también por los futuros fallecidos como consecuencia de la recién aprobada Ley de la Eutanasia, por lo que si hacemos siempre una llamada a la defensa de la vida, hoy lo hacemos en el momento de la muerte del Señor».

Un Encuentro para finalizar

El trayecto finalizó con un Encuentro. Si el cruce de las imágenes de la madre y el hijo es de las más emotivas por simbolizar la Resurrección, en este caso hubo que escenificarla el mismo día de la muerte y en la distancia: desde la puerta y el camarín. Son tiempos inusuales.

Tal día como el viernes, las calles del Marítim debían haber sido ocupadas por cientos de personas -menos de las que debería, pues la SSM es una fiesta aún por descubrir «en el centro»- para contemplar, todo o en parte, el Santo Entierro. Pero nada discurría por las calles. Como tampoco lo hizo el Jueves Santo ni lo hará durante el fin de semana, aunque el toque de queda y quedarse en casa a medianoche habilita a todo creyente que lo desee a cumplir con la tradición de lanzar loza por la ventana para celebrar la Resurrección.

La Semana Santa Marinera es escenario de imágenes que se recordarán con el paso del tiempo. Porque es para recordar el ver a Jesús con mascarilla. O a los ceñudos longinos cumpliendo con las normas sanitarias.

Ceremonias restringidas, visitas no propias de un programa convencional y versiones, como el rezo en la playa que sustituye la visita del Cristo del Salvador, conformaron un programa que también completaron, con oficios religiosos, en todas las parroquias de la ciudad.