“Com Jesus fon clavat en la creu e cruelment estirat” titula Isabel de Villena, abadesa de la Trinitat, en los tiempos del Siglo de Oro de la Lengua y Literatura Valencianas, la Mort i Passio de Nostre Senyor (capítulo 178 y siguientes) en su “Vita Christi”, la vida de Jesucristo, que escribió de una manera clara, sencilla, brillante, popular e inteligible, evidenciando su gran conocimiento del valenciano y su profundo saber teológico. Sabía explicarse y hacerse entender de manera didáctica y pedagógica, tierna incluso, detallista.

Abunda en detalles en su narración. “Feren estendre los Senyor Jesus sobre la creu, que estava en terra, e prengueren la sua ma dreta, e ab un clau gros e despuntat clavarenla stretament en la creu ab grans colps de martells, de que sa majestat sofori extrema dolor”. Téngase en cuenta que este relato, con estas palabras, exactamente, fueron escritas en el siglo XV y actualmente las estamos utilizando aún. El pueblo ha conservada viva hasta ahora su lengua propia autóctona. Nuestros clásicos son un tesoro lingüístico, un banco de datos, de vocablos, de giros y expresiones que dudo se le haya aprovechado en la actualidad.

“E, apres que lo Senyor Jhesus fon axi estirat e turmentat, fon clavada aquella su ama Esquerra, no sens molta dolor, car los Claus eren despuntats e no podien axi pasar prest, ans ab molta força, e portarense alguna partida de carn metentla dins los forats de la creu; de que lo Senyor sofferi grandísima pena”, refiere Isabel de Villena en su imaginación de cómo pudo haber sido la crucifixión.

“E posada la creu en dret del clot que havien fet en la roqua, dexarenla caure dins de tot son pes, de que aquell sacartissim cors de Jesus dona tan gran percudida, rompentse les nafres de les seues precioses mans, lançant grans rius de sanch, stant axi tremolant en la ceu, que ja paria volgues caure”, detalla la abadesa del convento de la Trinidad.

El diálogo entre Jesús y su madre, María, que estaba al pie de la cruz, lo refleja Isabel de Villena en latín. Es un contraste muy interesante, porque hasta no hace muchos años, la Iglesia leía las Escrituras, la Biblia, en latín, lengua clásica que sólo la clerecía y algún estamento culto conocía. De hecho, hasta los años 60 del pasado siglo, las Misas y los oficios religiosos, la Iglesia los hacía en latín, sin que el pueblo se enterara de nada. De ahí que adquiera más valor y más sentido la versión de la vida de Cristo que Isabel de Villena pone al alcance del pueblo llano en su propia lengua. Una mujer de la Iglesia muy avanzada en su época de la cual en general poco se ha aprendido, menos la Iglesia oficial.

Se explaya la escritora en contar en los siguientes capítulos las famosas siete palabras de Jesús antes de morir. “E, com lo Senyor hagues ja acabat de buydar aquella impreciable sanch sua, crida un gran crit e molt esforçat, dient al seu Pare: Pater, in manus tuas comendo spiritum meum… E, fet, aço expira, mostrant que lo viure e lo morir tot stava a la ordinacio sua e res no feya forçat, sino per sola misericordia”.

Más la muerte no fue la última palabra, “La anima gloriosa de Jesus esent separada el seu excellent cors, havent donat fi a totes les seues penalitats, fon aquí lo gran visrey sanct Miquel ab gran multitud de angels qui, tots prostrats e, adoraren la magestat sua, cantant ab gran melodía…” San Miquel, en palabras de Isabel de Villena, presentó a Jesús, de parte de su Padre Dios, “la vestidura de inmortalitat e la corona molt excellent a ell deguda per la sua alta victoria e lo sceptre real de la general monarchia”.

Se organizó una procesión camino del cielo “E sanct MIquel, ortant la bandera levada, anava davant lo Senyor” y llegados a las puerts del mismo, Adán mandó abrirlas para que entraran, momento en que le mensajero dijo: Annuncio vobis gaudium magnum… yo us denuncie un goig molt singular e gran… E entrant lo Senyor ab aquella resplandor de la seua divinitat, tot aquell loch fon glorificat per la seua presencia e diuxelos… alegrauvos e hajau infinit goig, car per lo mitja de la mia mort les portes de paradys vos son ubertes”.