Les últimes setmanes hi ha un debat urbanístic centrat a Benimaclet del que ens hem d’alegrar perquè tracta de les qualitats de la ciutat. En un punt de partida hi ha acord: la dispersió urbana en trames de baixa densitat està contraindicada quan el gran desafiament que te davant el planeta és abordar el canvi climàtic, la insalubritat del medi i la pèrdua de biodiversitat. Per a que les ciutats s’encaminen a una senda de sostenibilitat han de mantindre’s compactes, com és València. S’ha escrit, amb raó, que aquest és un principi bàsic.

S’hi han d’afegir, però, algunes concrecions. Si les densitats baixes són contraproduents, les volumetries excessives també poden ser-ho per al benestar humà. A més, per a que les densitats mitjanes funcionen han de tindre la condició de la diversitat d’usos, de manera que a les trames urbanes construïdes es mesclen les vivendes amb els comerços, els equipaments escolars, sanitaris, administratius, d’oci... La proximitat de la residència a tots eixos serveis i espais públics és la comoditat que evita desplaçaments motoritzats, permet la vida del comerç i estalvia recursos perquè les inversions per a crear i mantindre arquitectures i infraestructures és sempre menor. Les ciutats europees han segut compactes durant segles: han segut convivència ciutadana, diversitat i proximitat. I ara sabem que, per les seues condicions, poden permetre sistemes de mobilitat ponderats, construccions menys dilapidadores i vida participativa. Són base possible de sostenibilitat, que no és una altra cosa que sanar el medi ambient, el local i el global.

El caràcter compacte no és, però, l’únic que fa la ciutat sostenible. Ja he dit que ha de ser una densitat construïda que mescle usos i arquitectures diverses. Una altra qüestió decisiva és que integre el món natural en la vida urbana. Les ciutats han parasitat el seu camp immediat i els paratges forestals més remots. Per a deixar de ser un sistema que contamina i exporta residus, la ciutat ha de canviar el seu metabolisme en diversos sentits. Un dels més decisius, junt al de la mobilitat, és modificar la seua relació amb la natura. Fins ara l’urbanisme ha dibuixat taques verdes en el plànol de la ciutat creant jardins. Ara necessitem que el verd siga una xarxa urbana que ho connecte tot, una massa protectora que netege l’aire, climatitze el carrer, protagonitze el paisatge urbà, penetre en les arquitectures i, també, que la ciutat tinga una relació simbiòtica amb el seu hinterland. L’hinterland de València és magnífic: una horta amb capacitat d’aportar-li productes frescs, un jardí immediat, amable. És un dels actius i atractius mediambientals de la ciutat.

Benimaclet és ara al centre d’aquest debat: com continuar el teixit compacte, respectar el seu entorn construït preservant l’horta activa, evitar la frontera de formigó amb el camp que representa la Ronda Nord... La gran pregunta és si les edificabilitats heretades del planejament són inamovibles, si s’ha de prioritzar mantindre-les tal i com estan. València, s’ha escrit en moltes ocasions els últims anys, no creix en població i no necessita expansionar-se. I també s’ha argumentat, que s’ha de preservar l’horta i viure en relació amb ella. El creixement ha de ser cap endins, edificant els sòls vacants i rehabilitant arquitectures residencials. Certament hi ha un problema de vivenda assequible però no seria lògic tractar de resoldre-ho ocupant més horta activa i quan hi ha sòl en altres llocs. Les edificabilitats atribuïdes en el planejament no són sagrades, poden ser extemporànies per haver-se fixat en una època llunyana, no és impossible reconsiderar-les, en ocasions s’han traslladat a altres llocs de la ciutat...

Després de varis anys de propostes successives sobre els terrenys de l’anomenat PAI de Benimaclet hi ha matèria de debat. No entraré ací a discutir-les. Les propostes presentades per iniciativa ciutadana m’han semblat particularment adequades, tot i que distintes d’encert: opinables. Coincideixen, però, en mantindre els horts urbans en producció, rebaixar substancialment edificabilitats, concentrar aquestes sense solució de continuïtat amb el teixit edificat (la ciutat consolidada a Benimaclet) i facilitar l’osmosi del barri amb el jardí que és l’horta. Particularment interessant em va semblar la idea de soterrar la Ronda en el tram del PAI per a fer el camp permeable, redactada per un grup d’arquitectes jóvens.

Hi ha una altra coincidència en les propostes ciutadanes: raonar i prendre una decisió participada, democràtica. L’Ajuntament ha d’encapçalar un debat tranquil amb protagonisme ciutadà, fet pensant en les generacions futures.