La «Associació de Sant Vicent Ferrer de l´Altar del Tossal» ha anunciado que el 11 de abril por la tarde y el domingo 12 durante todo el día, la imagen del Santo permanecerá en un Altar, en la esquina donde históricamente ha presidido los días de las fiestas, para que los socios y devotos del Santo puedan rezar ante ella.

Además, en el mínimo programa organizado a causa de las restricciones de la pandemia destaca la bendición y entrega de las medallas a los nuevos asociados de los dos últimos ejercicios en la Iglesia Parroquial Museo de san Nicolás el sábado día 10 a las 20 horas. El domingo 11 de abril a las 13 horas habrá una «Misa Major» y el martes 13, a las 19.30 horas, la dedicada a los difuntos de la asociación. Todos los actos contarán con la exigencia de cumplirse con las medidas establecidas de distanciamiento social y mascarillas.

«Este virus –explican- no solo nos dejó el pasado año sin fiesta, nos ha impedido hacer un ejercicio normal, no hemos podido celebrar ningún acto por las restricciones de seguridad por el bien de todos. Se acercan de nuevo los días de la fiesta y continuamos aún sin poder celebrarla como corresponde, pero no queremos que estas fechas pasen desapercibidas y por lo tanto hemos programado unos pequeños actos para recordar, respetando las medidas de seguridad marcadas por las autoridades, a sant Vicent Ferrer».

Igualmente, han editado y repartido la revista programa de san Vicente Ferrer que la asociación edita todos los años, auténticos libros con interesante artículos sobre el santo que son el timbre y orgullo de la misma por lo que supone de difusión de la vida del santo más valenciano de todos los valencianos. Bellamente editado, con profusión de ilustraciones, el de este año corresponde al que se confeccionó para el pasado ejercicio y que por la epidemia no se pudo repartir.

El Altar del Tossal invita a que se acompañe a San Vicente en estas fechas, siempre cumpliendo estrictamente las medidas de prevención, «pero en la firmeza y sentimiento para demostrar como vicentinos que queremos honrar la figura del patrón del Reino de Valencia pidiéndole que interceda ante Dios para que podamos volver a la normalidad lo más pronto posible y el próximo año tener un ejercicio lleno y feliz para seguir manteniendo nuestra fe, nuestras tradiciones y nuestra cultura».