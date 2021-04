Los comercios tendrán ayudas por el año de obras en Brujas

Las obras de reurbanización de las plazas de Brujas y del Mercat que se prolongarán durante casi un año «tienen que empezar ya». Así lo aseguró ayer la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, durante una visita a las obras de renovación de las canalizaciones de agua potable que lleva a cabo el Ciclo Integral del Agua, que se han topado ya con restos arqueológicos. Unos hallazgos que según Gómez, no van a retrasar más allá de una semana las obras de reurbanización, que deberían arrancar en mayo y que se harán sin esperar a que acaben las del Ciclo del Agua, que se prolongarán hasta mediados de junio. «Tenemos que darnos prisa» para no perder la financiación europea que se ha conseguido para esta intervención, apuntó Gómez, que no quiso comprometerse con una fecha concreta de inicio.

Las obras, admitió, mientras se desarrollan son «incómodas y un incordio» para vecinos y comerciantes, aunque a la larga «beneficiarán al tránsito y a la actividad económica». Para compensar las molestias y posibles pérdidas en los comercios, en un año «con muchas dificultades por la crisis sanitaria», la vicealcaldesa anunció ayer que habrá bonificaciones en el IAE por ser obras de duración mayor de seis meses. Gómez, que ya se ha reunido con los Comerciantes del Centro Histórico, anunció ayer más medidas y bonificaciones para hacer más llevaderas las obras.

La junta de gobierno aceptará hoy las ayudas de la Unión Europea que financiarán el 50% del coste de las obras de peatonalización de Brujas y el Mercat, alrededor de cuatro de los ocho millones del presupuesto. La UE ha valorado la mejora ambiental y de reducción del CO2 que supondrá el proyecto de peatonalización de Brujas y el Mercat.