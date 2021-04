El Ayuntamiento dará la licencia para derribar el edificio Metropol tras 5 años paralizada

Las opciones de impedir el derribo del edificio del Cine Metropol están casi agotadas. El gobierno municipal capitaneado por el alcalde Joan Ribó ha trabajado en recabar diversos informes jurídicos y culturales con los que poder proteger el inmueble pero prácticamente se han agotado todas las vías posibles. La Conselleria de Cultura tendrá la última palabra, aunque no hay muchas alternativas a algo que no sea dar la licencia a la promotora interesada en construir un hotel con 54 habitaciones en este edificio diseñado por el arquitecto Javier Goerlich.

Dentro del complejo proceso administrativo que ha explorado el ayuntamiento, los Servicios Jurídicos del consistorio de València acaban de dictaminar que no existe «ninguna causa que justifique por parte del Ayuntamiento la paralización de la tramitación de la licencia de obras solicitada». El cap-i-casal pidió hasta tres dictámenes diferentes sobre el Metropol a tres organismos: el Consell Valencià de Cultura, la Academia de Bellas Artes de San Carlos y la Universitat de València, siempre con el propósito de tener la documentación necesaria para tomar una decisión adecuada ante la licencia solicitada por la empresa Metrolevante SL. Dos informes consideran que el edificio no tiene ningún valor patrimonial ni elementos susceptibles de ser protegidos, mientras que otro apunta en la dirección contraria. Solo la Universitat de València informó en positivo y destacó los valores del inmueble desde el punto de vista de la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, la Conselleria de Transparencia, que dirige Rosa Pérez, tampoco se ha manifestado pese a que gran parte de las esperanzas del Govern del Rialto para salvaguardar la finca pasaban por otro informe que realizó este departamento autonómico y que resaltaba el valor simbólico del edificio para la València de la II República. Ante esta situación, la concejalía de Licencias envió los tres informes al servicio jurídico del Ayuntamiento de València para saber si era posible judicialmente paralizar la licencia de actividad con los informes elaborados por estas instituciones y ahora los juristas municipales han concluido que no. Los servicios jurídicos municipales también proponen remitir el expediente a la Conselleria de Cultura, de quien depende la posible adopción de medidas cautelares en atención a la Ley de Patrimonio Valenciano así como de la declaración de Bien de Relevancia Local en elementos que no acreditan reunir valores culturales suficientes para su inclusión en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano. Por tanto, solo será Cultura quien pueda adoptar esas medidas cautelares para paralizar el derribo. Tal como señalan fuentes municipales, no se puede retrasar más la concesión de la licencia, ya que el consistorio y la propia concejala Lucía Beamud estaría incurriendo en una ilegalidad, y los propietarios del edificio podrían denunciar al ayuntamiento y reclamarles una indemnización.

Como es sabido, el cine no contaba con ningún tipo de protección y la Fundación Goerlich, junto con colectivos como Salvem el Metropol, se movilizaron para evitar su desaparición. El Govern del Rialto ha tratado de atender la petición de los vecinos pero no se ha conseguido acreditar el valor arquitectónico del edificio, así que no hay razones para denegar la licencia.