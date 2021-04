"Yo no me planteo expropiar a nadie y no conozco ese estudio" que plantea buscar nuevas fórmulas económicas y administrativas para acabar el campo del Nuevo Mestalla entre la Generalitat y el Ayuntamiento de València. Así se ha referido el alcalde Joan Ribó al anuncio efectuado por la vicealcaldesa Sandra Gómez, en el sentido de que Urbanismo está trabajando en varias alternativas para terminar el estadio del Nuevo Mestalla, incluso a espaldas y de forma independiente al Valencia CF y su propiedad. Ahora bien, Gómez no ha planteado expropiar al club ni a nadie, aclararon fuentes del grupo socialista.

Respecto a las fórmulas para acabar el nuevo estadio sin contar con Meriton, que la vicealcaldesa ha avanzado en la edición impresa de Levante-EMV sin concretarlas en profundidad, el alcalde dijo: "No lo sé pero creo que excede nuestras competencias y tampoco estoy muy interesado en trabajar este tema". "Mi interés -subrayó-, mío, exclusivo y de Compromís es que se acabe el campo y para ello buscaremos todos los caminos posibles, con el objetivo de que se acabe". El alcalde ha mostrado una postura conciliadora con el Valencia CF muy diferente a la beligerancia que ha mostrado Gómez (PSOE). "Yo exijo que se haga el campo con la máxima rapidez y claro sé que no se puede hacer en dos días, pero dicho esto, yo no estoy dispuesto a mantener una posición de confrontación" contra la directiva del club como "si yo tuviera intereses personales, políticos o económicos en este asunto, yo solo tengo el interés político de que se acabe el campo por el bien de Valencia y cuanto antes", ratificó.

Antes de efectuar estas declaraciones, Ribó recordó que ayer: "Estuvimos hablando responsables de alcaldía con Meriton y nos comunicaron que hoy iban a presentar un documento que no he podido leer hasta el final porque ha entrado a las 11,30 horas por registro pero que sé que ese documento habla de una remodelación de la ATE", ha revelado el alcalde Joan Ribó a la prensa, en relación a la documentación que ha presentado hoy el Valencia CF en el registro del consistorio de València.

"En ese documento describe de forma bastante clara que hay un anteproyecto para el parque de Benicalap y yo quiero volver a decirlo, hacer el parque de Benicalap es positivo para València y para Benicalap", explicó. "Después se habla también de la construcción del nuevo estadio y ahí me da la sensación de que se atrasa demasiado", comentó Ribó. "Y lo quiero reiterar el nudo gordiano es la construcción del nuevo estadio mientras eso no lo tengan claro, no podemos decir que las cosas están claras, ahora bien dicho esto, yo creo que las cosas no se arreglan ni insultando ni presentando una gran beligerancia", expuso el alcalde, en referencia a su compañera del gobierno, la vicealcaldesa Sandra Gómez, aunque sin citarla expresamente.

También puntualizó el dirigente de Compromís: "Yo no no soy partidario de modificar la ATE, la ATE tenía unos términos y se tendrá que estudiar" qué hacer cuando expire. "Pero -reiteró Ribó que volvió a tender la mano al club- intentando ser positivo, intentemos arreglar este destarifo como hemos arreglado la Marina o hemos arreglado la Feria, yo quiero hacer un planteamiento en positivo quiero que haya un polideportivo y quiero que se acabe este campo, y no quiero crear polémicas absurdas con nadie ni con la dirección del valencia CF ni con mis compañeros de corporación", recalcó.