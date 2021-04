Más allá de lo que depare el futuro próximo sobre la ATE y el nuevo estadio, el Valencia CF y Anil Murthy han conseguido dividir y enfrentar al alcalde de València, Joan Ribó (Compromís) y a la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, Sandra Gómez (PSOE). El club deslizaba ayer que sus movimientos han tenido «una buena recepción por parte del alcalde, Joan Ribó» que cree que no tenía toda la información sobre su trabajo en estos últimos cinco años para retomar las obras por estar esta «retenida por la Concejalía de Urbanismo». En el club esperan que la vicealcaldesa y el PSPV «se unan a esta búsqueda de una solución conjunta al problema que existe». Mientras, el alcalde reiteró por la mañana que su objetivo principal es «acabar el nuevo estadio con la mayor rapidez posible», pero que el camino elegido no iba a ser «la confrontación» con la directiva del VCF ni «insultando ni con gran beligerancia», en alusión a Gómez, que lleva muchos meses lanzando ultimátums a Peter Lim para que acabe el estadio.

Por su parte, la vicealcaldesa se mostró muy molesta por «el sainete» vivido «en las últimas 24 horas» en las que dijo, en referencia a Ribó y Compromís: «A mí Meriton no me ha elegido de portavoz. Tampoco para anunciar que iban a solicitar una prórroga. Ha elegido a otros». Esas palabras entroncan con el hecho de que el alcalde anunciase el jueves, 24 horas antes de que el VCF presentase esta documentación, que la SAD iba a registrar un anteproyecto sobre el polideportivo de Benicalap. Y que considerase una noticia «en la buena dirección» esta decisión.

El alcalde ha rebajado en los últimos meses sus críticas contra Peter Lim. Al parecer dos históricos del Bloc y acérrimos valencianistas han influido en este acercamiento de Ribó a Meriton. Sandra Gómez, al revés. Las ha endurecido. Ayer recordó que la hemeroteca «está llena de noticias donde la propiedad asegura que no tiene obligación de acabar el estadio. Si hablan de ello, es porque llevamos dos años presionando. Esa es la realidad y, si no, que lo demuestre el propietario, que ponga un aval de 100 millones, que es lo que cuesta acabar el campo». Entonces sí, se plantearía prorrogar la ATE pero no «sin dinero, sin avales ni garantías», zanjó.