La portavoz adjunta del PP de València María José Ferrer San Segundo ha anunciado que el PP presentará una moción para que se paralice la instalación de arcos chinos en la entrada de la calle Pelayo en pleno barrio Jerusalén por la falta de consenso con vecinos y comerciantes de la zona.

Los vecinos ya han recogido más de 800 firmas -afirman fuentes del PP- en contra del proyecto y Ferrer sostiene que entidades como la Academia de San Carlos, Lo Rat Penat, la RACV y la Federación de Vecinos de Valencia, están también en contra y señalan que debe seguir como barrio de Jerusalén.

“Con esta oposición es necesario paralizar el proyecto y no imponer una actuación en un barrio porque la falta de consenso con las personas que residen en el mismo es más que evidente, a lo que hay que añadir la opinión de entidades de reconocido prestigio que también han rechazado esta actuación que quiere llevar adelante el Gobierno de Compromís y PSOE”, explicó la concejala Ferrer San Segundo.

La portavoz adjunta ‘popular´ ha explicado que para invocar la participación como justificación, o pretexto, de una actuación municipal, "es necesario averiguar cuál es la auténtica, o al menos muy mayoritaria, voluntad de los vecinos afectados, como también, del alma representativa de la ciudad".

“Y para determinar cuál es la real voluntad mayoritaria -ha proseguido- no basta con atajos superficiales, que no profundizan, respaldados por 60, 150 ó 300 personas, sino que, cuando se aprecia divergencia o conflicto con otros vecinos mayoritarios, hay también que escucharlos, indagar a fondo para saber qué piensan de verdad mayoritariamente los afectados y, si constata que no coincide con el proyecto, revisar las propuestas.”

“Los procesos como el “DecidimVLC”, si se organizan adecuadamente, pueden ser un instrumento de participación. Pero no deben dar nunca la espalda a la auténtica voluntad ciudadana, ni renunciar a determinar cuál es esta. Para ello es preciso que los ciudadanos puedan manifestar su disconformidad con el proyecto que se plantea para su barrio, porque pueden tener razones muy justificadas, como en los referéndums se puede votar un sí, un no ó una abstención, siendo igual de democráticas todas las posturas. Así lo hemos propuesto varias veces en Mociones del Grupo Popular Municipal, pero el gobierno de Compromís y PSPV, aunque tanto hablan de la transparencia y la participación, lo vienen rechazando sistemáticamente. Pero lo seguiremos proponiendo, porque eso es realmente escuchar a todos”, ha concluido Ferrer San Segundo