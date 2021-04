Basílica y Seguidores de la Virgen solicitan al ayuntamiento una reunión para tratar de reconducir la negativa a celebrar actos con motivo de la festividad de la Virgen de los Desamparados y, en la línea de lo sucedido tanto en Fallas como en Semana Santa, alcanzar acuerdos para que la festividad de la patrona pueda articular un mínimo de actos públicos.

El consistorio se ha basado en la aplicación de la normativa de la Consellería de Sanitat para no autorizar los eventos que se habían propuesto: una Misa d’Infants sobre terreno perimetrado en la plaza de la Virgen, y una procesión de la imagen peregrina a bordo del «Maremóvil».

El presidente de los Seguidores, José Luis Albiach, ha apelado al diálogo «tal como sucedió con la salida de la patrona en Fallas». Sobre la Misa asegura que el peligro de aglomeración no en la plaza, que tendría un determinado número de sillas, sino en los alrededores, está previsto «porque se cortarían los accesos y las vallas, además, estarían muy lejos, por lo que no tendría ningún efecto el pretender acercarse».

Menos viable es el intento de que la Peregrina pasara por el recorrido de la procesión: aunque no se diga el horario, los fieles, que ocupan sillas mucho antes del inicio de la misma en unos festejos tradicionales, esperarían sin problemas toda la tarde ver pasar el Maremóvil. Ahí es más que probable que la única alternativa sea la de repetir la experiencia de Fallas y de Semana Santa: que la patrona recorriera calles de la ciudad, pero no ciñéndose al recorrido de la procesión. «Son cosas que, si está claro que no son viables, tienen una posibilidad de revisión. Pero sentándonos, que es lo que ahora pedimos».

El resto del programa de actividades se circunscribe a tres momentos: tanto la Salve del sábado como la «Descoberta» se harán a puerta cerrada y transmitidas por el canal de youtube. En el caso del momento de mostrar la imagen sería más tarde de lo habitual, sobre las ocho de la mañana. Y a mediodía será la misa de pontifical, en la Catedral y con las limitaciones de aforo habituales. Es decir, en la línea de lo ocurrido, por ejemplo, en Fallas, Semana Santa y San Vicente.

El Grupo Municipal Popular ha criticado la prohibición, apelando a que «sí que se ha autorizado conciertos en La Marina de Valencia para 340 personas el 29 de mayo y esto no. No entendemos porqué se autorizan unos actos, que nos parecen bien, pero otros no», algo que aplica también «a la pretensión de hacer conciertos para dos mil personas en la Feria de Julio».