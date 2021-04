El hotel que se construirá junto al viejo Mestalla se retrasa a 2028

El solar del «nuevo ayuntamiento» de la Avenida de Aragón, derribado en 2015, donde está prevista la construcción del hotel de 20 alturas de Expogrupo (actual Selenta Group), se retrasa y con él la degradación del entorno. El solar, que pese a estar vallado ha sido ocupado en varias ocasiones y utilizado incluso como campamento de temporeros, está incluido en la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Mestalla que el Valencia CF quiere prorrogar. En el dossier que el presidente del club, Anil Murthy, presentó la semana pasada al Ayuntamiento de València y a la conselleria de Economía, que deberá aprobar la modificación de la ATE previo informe favorable de la Conselleria de Obras Públicas, se incluye el hotel de la familia Mestre, que se construiría, según el nuevo cronograma, en 2028, esto es, dos años después de la finalización del nuevo estadio de Corts Valencianas.

El solar del nuevo ayuntamiento que el consistorio valenciano permutó en 2013 con la familia Mestre a cambio del solar de Jesuitas, en la esquina de Fernando el Católico con la Petxina, lleva años pendiente del derribo del actual campo de Mestalla y de la operación urbanística con casi 500 viviendas previstas en los terrenos.

La prórroga o modificación de la ATE que plantea el Valencia, que propone retrasar la finalización del nuevo estadio un lustro, brinda tiempo a Selenta Group para dilucidar el futuro de este estratégico solar, del que tal como informó este diario, el grupo hotelero catalán, que ha puesto en venta a raíz de la crisis del coronavirus varios de sus establecimientos, entre ellos el Expo Hotel, no tiene intención de desprenderse.

La nueva ATE que plantea el Valencia propone retomar las obras del nuevo estadio de Corts Valencianes, paralizadas desde 2009, en 2024. En paralelo, se harían las obras de urbanización del entorno del nuevo Mestalla. Dos años después de la finalización del nuevo coliseo se demolería el actual campo de fútbol y se llevaría a cabo la «construcción del hotel sobre la parcela de las dependencias municipales en desuso por parte de ExproGrupo, simultáneamente a la ejecución de las obras de demolición del actual estadio», afirma la ATE reformulada.

Unos plazos de ejecución que no cuentan con más aval económico que la voluntad del club de encontrar un inversor interesado por la operación urbanística del actual campo del Valencia CF.

Puig pide hechos

La caducidad o no de la ATE, cuyo plazo expira el próximo 15 de mayo, está ahora pendiente de la decisión del alcalde, Joan Ribó, y del presidente Ximo Puig, quien ayer recordó que el Valencia «debe cumplir con las condiciones que se establecieron en su día para la concesión de la ATE y si no está la construcción del Nuevo Mestalla no habrá opción de prorrogarla». El presidente aseguró ayer que no ha leído todavía la propuesta que ha presentado el club, que consideró un avance en relación a lo que había hasta ahora porque en la última reunión no presentaron absolutamente nada. Si pasamos de la oralidad a la documentación hay un avance», dijo.