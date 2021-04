«El Ayuntamiento de València se rige por las normas y los decretos que dicta la Generalitat Valenciana por la actual situación de pandemia, pero si podemos hacer algo para que se llegue a un acuerdo entre las dos partes, tomando como base los datos epidemiológicos actuales favorables y cambiando algún planteamiento por parte del acto de la Basílica, haremos todo lo posible para que así sea». Con estas palabras de la concejala de Actividades, Lucía Beamud, el consistorio se pone ahora en modo mediador para tratar de llegar a un acuerdo y que la festividad de la Virgen de los Desamparados no se salde exclusivamente con oficios religiosos a puerta cerrada o con aforo reducido.

Así, la edila ha asegurado que, por su parte, tienen «toda la buena intención y toda la buena disposición de llegar a acuerdos y de mediar» y emplaza tanto a los legisladores (Conselleria de Sanidad) como a los celebrantes (Basílica y Seguidores) para llegar a una confluencia después de que, según sus palabras, el ayuntamiento no autorizara los festejos «porque nosotros simplemente ejecutamos y damos permisos a las actividades en base a los decretos emitidos por la Generalitat».

La propuesta de actividades era celebrar una Misa d’Infants el domingo por la mañana, con aforo reducido y sillas separadas y con vallas que perimetrasen la plaza de la Virgen a una distancia suficiente como para que apostarse junto a las mismas diera poca o ninguna opción a considerarse espectadores del acto. Por otra parte, solicitaban una «procesión»; esto es, un pase de la imagen peregrina con el Maremóvil por las calles habituales (Caballeros, Bolsería, Mercado, María Cristina, San Vicente, Reina, Mar, Avellanas y Palau), sin determinar la hora.

La misa, más factible

«Entendemos que la situación epidemiológica ha mejorado sustancialmente y, además, hay que recordar que el gobierno de España ha anunciado el fin del decreto del estado de alarma ese mismo 9 de mayo. Por ello, nos gustaría poder llegar a una serie de acuerdos y poder hacer alguna modificación al decreto de la Conselleria de Sanitat que impide la celebración de este acto» ha asegurado. Así, la misa podría llegar a celebrarse en esas condiciones de recinto perimetrado (a una hora, además, en que la plaza aún no tiene animación). Lo que no parece viable es que el Maremóvil pasara por el recorrido de la procesión, porque serían sin duda miles las personas que no dudarían en esperarla en esas calles, como hacen habitualmente. Es más factible que haga un recorrido por la ciudad, como en el mes de marzo.