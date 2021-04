¿Cuando se celebrarán las Fallas 2021?. Las «Fallas entre comillas», las Fallas con mascarillas, el sucedáneo de Fallas o la versión de la recuperación de la fiesta. En principio se sabrá a mediados o en la tercera semana del mes de mayo. Y hay variables importantes a considerar. Hay dos premisas básicas. Una es global: que no haya ningún empeoramiento en las cifras -que pudieran producirse por la resistencia a las vacunas de alguna mutación-. La otra es muy de andar por casa: que se refrende en la asamblea de presidentes de cada población. Pero, sobre estas bases, un elemento no previsto se suma: Sanitat mantiene el mes de julio como inicio de la serie de festejos. Es decir, cumplir a rajatabla la premisa del «segundo semestre» y acercar más a la práctica la frase del presidente de la Generalitat -recordada por el concejal Carlos Galiana en el pleno del pasado martes- de que «las Fallas se celebrarán más pronto que tarde».

No quiere decir que sea una verdad absoluta, pero la idea de trasladarlo todo a septiembre y octubre parecía haberse convertido en un dogma de fe. No es así: julio y agosto forman parte del calendario mientras no se diga lo contrario. Se contempla seriamente como alternativa.

La reunión que tiene previsto celebrar la conselleria con la comisión de seguimiento a primeros de mayo no será la que establezca la fecha definitiva. Se conocerá unos días más tarde, en la segunda mitad del mes, con tiempo todavía para poner en marcha la actividad y las contrataciones necesarias.

Uno de los aspectos que habrá que tener en cuenta es que las Fallas no son una fiesta exclusivamente de ciudad y que, desde el principio de la creación de la comisión de seguimiento, se partía de la base de que cada municipio tiene autonomía para decidir la fecha dentro de las permitidas. No se contemplan Fallas todas a la vez en todas las poblaciones, como suele ser habitual, sino por goteo.

Una de las prioridades es que se planten y quemen las de poblaciones. Sobre todo, porque hacerlo permitiría contratar artistas para 2022. En una parte importante de juntas locales no se han renovado contratos, como sí ha ocurrido en València y en algunas poblaciones importantes.

Para cuando empiece a atisbarse las fechas se irá clareando el plan de contingencia. El «cómo» al que apeló el concejal Carlos Galiana en el último pleno.

Espacios abiertos, Ofrenda...

Las fallas del regreso se parecerán poco a las tradicionales y entre sus premisas está la ocupación de la vía pública pero sin carpas. Espacios abiertos, como las actuales terrazas. Las Fallas no se observan como de «plantar y quemar», sino con suficientes días para poder espaciar las visitas. No se contemplan «mascletaes» en el ayuntamiento, pero sí pirotecnia descentralizada. Y se incluye una Ofrenda, normalmente en circuito cerrado, y quemar en domingo.

No serán fiestas nocturnas. El cierre sería sobre la una de la madrugada. Y no se contemplan verbenas. En todo caso, actuaciones de público sentado o de aforo limitado. Hay que recordar, en ese sentido, que el Ayuntamiento también está tanteando posibilidades de conciertos limitados en la Feria de Julio.

«Fallas Burbuja» y coordinador

El plan incluye toda suerte de medidas para crear «burbujas» en todas las comisiones, incluyendo su accesibilidad limitada.

A esto hay que añadir figuras como la del «Coordinador Covid», que será obligatorio y que es quien deberá ejercer de agente de prevención.