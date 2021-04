«Una solución lógica, factible y segura» es lo que ha asegurado la concejala de Espacio Público, Lucía Beamud, que será el recorrido del Maremóvil con la imagen de la Virgen de los Desamparados el próximo día 9 para que la imagen peregrina de la virgen pueda recorrer una parte de la ciudad como acto externo de su día grande.

En principio, la propuesta presentada por los responsables de la misma -Arzobispado, Basílica y Seguidores- es un recorrido lo más parecido a la procesión habitual. Con, eso sí, unos cambios forzosos por las obras. Así, la propuesta incluye salir por Caballeros y Bolsería, para llegar a la plaza del Mercado, torcer a Brujas y entrar por Calabazas hasta la calle San Vicente, acabando por el recorrido habitual de Reina, Mar y Avellanas. Pero este recorrido, con el inicio de las obras en la plaza de Brujas, seguramente precisará de alguna modificación. Todo dependerá de la fase en la que se encuentren los trabajos del entorno del Mercado Central.

El temor que se despierta es que, al tener un recorrido previsible, calle arriba, calle abajo (lo más parecido al tradicional) no hay «factor sorpresa» y podría darse el caso de que se produjera algún tipo de concentración de público. Desde la organización se ha asegurado que «no es recomendable porque la Virgen puede salir en cualquier momento del día. Lo que es seguro que no va a ser es a la hora habitual de la procesión». En caso de que, por temor, no se recomendara ese trazado, se improvisaría otro de mayor alcance, que bien podría incluir algún espacio de alegoría mariana (en la ciudad los hay de sobra: desde el «Capitulet» al pedestal de su coronación, pasando por el Barranc del Carraixet o las iglesias en las que se celebran festividades de su advocación). En cualquier caso, en lo que se incide mucho es en que «no se le llame procesión, porque no lo es. No va a pararse, no va a ir a paso de procesión. Es repetir lo mismo que se hizo en Fallas, con tan buen resultado». Por otra parte, en lo tocante a la Misa d’Infants, se ha reiterado que las vallas de cierre de la plaza estarán totalmente alejadas, «pero se necesitará la colaboración de la Policía Local».