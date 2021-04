Enric Morera, president de les Corts Valencianes, se ha erigido en portavoz de facto del Valencia CF en unas declaraciones realizadas a À Punt esta mañana. Morera se mostró favorable a acercar posturas con Meriton para finalizar el nuevo estadio del València CF y el pabellón de Benicalap, tal como informa la web oficial de la televisión pública. Según ha asegurado en el informativo matinal, Morera -reconocido valencianista de pro- afirmó: "Me consta que presentarán la documentación donde toca, que es en la Conselleria", en alusión a los directivos del VCF y de Meriton. El president de les Corts (Compromís y Bloc) contradice así la postura de la vicealcaldesa Sandra Gómez (PSOE) que exige un aval económico y garantías para confiar en el club.

"Ese no es el documento, no sé quién lo ha filtrado ni con qué intención pero ese no es el documento", subrayó Morera, que por momentos se erigió en portavoz de la Sociedad Anónima Deportiva, que en ningún momento y ha pasado ya una semana, ha afirmado que aquel documento, presentado la semana pasada ante el Ayuntamiento o ante la Generalitat no sea el definitivo.

Morera avanzó que el club propiedad de Peter Lim ""presentará una propuesta para acabar el pabellón de Benicalap y una -propuesta- más para buscar una solución en el estadio". Según ha desvelado À Punt, el València CF tiene previsto presentar esa nueva propuesta a principios de la próxima semana en la Conselleria para solucionar el tema del estadio que reforzaría la ya presentada.

En alusión a Sandra Gómez, Morera argumentó que no sabe la información que tiene la regidora, "pero yo intento preocuparme por las cosas y buscar soluciones [...] amenazar con poner palos a las ruedas a empresas valencianas o inversores extranjeros es un mal negocio". El president de les Corts se une a la línea más conciliadora con el Valencia CF y Meriton que muestran desde las instituciones dirigidas por Compromís y que el alcalde Joan Ribó ya lideró hace un par de semanas.

"El alcalde, -manifestó Morera-, está a favor de "solventar una empastrada del pasado... esto es culpa del 'pelotazo' urbanístico del PP", dijo el president de les Corts quien considera también que las administraciones "tienen que cooperar para buscar soluciones" porque, según él, "no nos interesa el conflicto, ni las amenazas ni los insultos". Por último se mostró contundente recalcando que "no se puede insultar a los propietarios del València", en clara alusión a Gómez a quien Ribó ya le afeó hace unos días su beligerancia y que se haya referido como "sainete" y "señuelo" a esta nueva maniobra del club.

Sandra Gómez: "El informe se presentó por registro de entrada y es público"

La vicealcaldesa de València Sandra Gómez respondió a Morera en rueda de prensa respecto a la presunta filtración de la documentación de Meriton. "El informe que presentó el València se presentó por registro de entrada, es público y no hay ningún otro", ha dicho en rueda de prensa al consistorio. "Si el Valencia CF presenta otro documento nuevo pues lo estudiaremos y lo valoraremos", añadió.

Si el president de les Corts ha dicho eso, si Meriton se lo ha pasado a él, en alusión al documento, que lo saque no me puedo definir sobre un documento que el president de les Corts dice que se va a presentar en el ayuntamiento y en la Conselleria la semana que viene, vino a explicar la vicealcaldesa socialista.

Gómez no ha querido entrar en "una confrontación directa ni indirectamente" con el presidente de les Corts, "todas las administraciones queremos llegar a una solución", ha dicho, pero ha remarcado que el anuncio de un nuevo documento "lo tendría que hacer el València" y que "si Meriton se lo ha pasado, que lo enseñe".

Eso sí, Gómez se mostró prudente a la hora de valorar este documento -que aún no se ha presentado y cuyo contenido desconoce- pero adelantó como el vicealcalde Sergi Campillo (Compromís) que el principal objetivo del Ayuntamiento es que se acabe el campo. "Eso es lo que nos preocupa y queremos todos", cerró Campillo.