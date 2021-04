La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de València ha trasladado a la Comisión de Cultura la toma de decisiones sobre las distinciones y honores. De tal manera que la negativa a nombrar a Rita Barberá como Alcaldesa Honoraria, a propuesta del Grupo Municipal Popular, se ventilará en un órgano inferior.

La portavoz del PP, María José Catalá, ha acusado a Joan Ribó de "no dar la cara para tratar de ocultar su postura en contra", recogiendo la información publicada en Levante-EMV sobre la intención de no apoyarla.

Catalá espera que el municipal "recapacite. Si sus argumentos para desestimar nuestra propuesta es decir que hace muy poco que murió es una excusa que no se sostiene ya que el año pasado, recién fallecido el concejal de Hacienda, el socialista Ramón Vilar, se le nombró concejal honorario. Toda la corporación lo decidimos y el PP estuvo donde tenía que estar. Respaldamos la propuesta y estuvimos a la altura de las circunstancias. Por ello me parece una miopía institucional y bajeza política no aceptar esta propuesta”.

Existe una norma no escrita por la que las distinciones se aceptan, procedan del grupo munipal que proceda, aunque el argumento esgrimido es que en el mismo no se incluía una figura como la alcaldía honoraria. Catalá ha asegurado que "el PP mantendrá su propuesta", a la vez que ha aprovechado para establecer comparaciones: “esta negación es la típica respuesta de un hombre que se ve totalmente cuestionado y que no llega a la altura de una figura como Rita Barberá”

Ribó insiste en dejar correr el tiempo "y que se normalicen las cosas"

Joan Ribó ha comparecido posteriormente para argumentar que "hace menos de seis años que faltó esta señora. Una alcaldía honoraria han de dejar correr el tiempo. Hay problemas pendientes y el tiempo normaliza las cosas". Se refirió a la cuestión del concejal honorario para replicar que no es lo mismo: "No tiene para nada el mismo carácter un concejal que un alcalde honorífico, con todo el beneplácito y el respeto para un concejal. No se ha concedido este honor este siglo, cuando por la ciudad han pasado también personas que fueron alcaldes y de gran prestigio". Y aportó otro argumento: "no se pueden usar las distinciones para cuestiones internas. Si veis qué está pasando en el Partido Popular veréis que hay un señor que se llama Francisco Camps que quiere ser candidato.... un tema tan serio como es el de los alcaldes no se puede usar en batallas internas de partido".

Por si fuera poco, se añade la ceremonia de la confusión: Ribó aseguraba que la petición "si se tenía que hacer, era el momento y la señora Catalá no ha dicho ni "mu" y de verdad que no lo ha hecho. No se ha dicho nada, absolutamente nada. Cuando quiera lo trataremos". Mientras el PP aseguraba y mostraba la petición por escrito a través de la delegación de Patrimonio

Sandra Gómez también incidió en que "la portavoz del PP Català no ha propuesto en la Junta de Portavoces nombrar a Barberá alcaldesa honoraria. No ha dicho nada. Estaría bien que mantuviera al Ayuntamiento al margen de sus luchas internas con Paco Camps por el PP de València". Y Sergi Campillo ha dicho al respecto que "lo merece más Ricard Pérez Casado".